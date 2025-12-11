В НХЛ назвали сейв Бобровского в матче с "Ютой" одним из лучших в году

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х опубликовала сейв российского вратаря "Флориды Пантерз" Сергея Бобровского во время матча с "Ютой Маммот", назвав его претендентом на звание спасения года.

В ночь на четверг по московскому времени "Флорида" на выезде обыграла "Юту" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Бобровский отразил 27 бросков.

Во втором периоде встречи при счете 3:2 в пользу "Флориды" российский вратарь смог отразить шайбу при выходе два в одного, закрыв угол ворот прямой рукой.

« "Кандидат на спасение года? Великолепный момент от Сергея Бобровского", - говорится в посте.