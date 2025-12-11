Рейтинг@Mail.ru
В НХЛ назвали сейв Бобровского в матче с "Ютой" одним из лучших в году
Хоккей
Хоккей
 
10:03 11.12.2025
В НХЛ назвали сейв Бобровского в матче с "Ютой" одним из лучших в году
В НХЛ назвали сейв Бобровского в матче с "Ютой" одним из лучших в году - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
В НХЛ назвали сейв Бобровского в матче с "Ютой" одним из лучших в году
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х опубликовала сейв российского вратаря "Флориды Пантерз" Сергея Бобровского во время матча с "Ютой... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
В НХЛ назвали сейв Бобровского в матче с "Ютой" одним из лучших в году

Пресс-служба НХЛ назвала сейв Бобровского в игре с "Ютой" одним из лучших в году

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х опубликовала сейв российского вратаря "Флориды Пантерз" Сергея Бобровского во время матча с "Ютой Маммот", назвав его претендентом на звание спасения года.
В ночь на четверг по московскому времени "Флорида" на выезде обыграла "Юту" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Бобровский отразил 27 бросков.
Во втором периоде встречи при счете 3:2 в пользу "Флориды" российский вратарь смог отразить шайбу при выходе два в одного, закрыв угол ворот прямой рукой.
«
"Кандидат на спасение года? Великолепный момент от Сергея Бобровского", - говорится в посте.
Бобровскому 37 лет. В текущем сезоне он сыграл 21 матч за клуб, одержав 12 побед при двух шатаутах. Его команда выиграла третий матч подряд и идет на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 32 очка.
"Флорида" обыграла "Юту" в матче НХЛ благодаря 27 сейвам Бобровского
