В НХЛ назвали сейв Бобровского в матче с "Ютой" одним из лучших в году
В НХЛ назвали сейв Бобровского в матче с "Ютой" одним из лучших в году
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х опубликовала сейв российского вратаря "Флориды Пантерз" Сергея Бобровского во время матча с "Ютой
2025-12-11T10:03:00+03:00
2025-12-11T10:03:00+03:00
2025-12-11T10:04:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х опубликовала сейв российского вратаря "Флориды Пантерз" Сергея Бобровского во время матча с "Ютой Маммот", назвав его претендентом на звание спасения года.
В ночь на четверг по московскому времени "Флорида" на выезде обыграла "Юту" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Бобровский отразил 27 бросков.
Во втором периоде встречи при счете 3:2 в пользу "Флориды" российский вратарь смог отразить шайбу при выходе два в одного, закрыв угол ворот прямой рукой.
«
"Кандидат на спасение года? Великолепный момент от Сергея Бобровского", - говорится в посте.
Бобровскому 37 лет. В текущем сезоне он сыграл 21 матч за клуб, одержав 12 побед при двух шатаутах. Его команда выиграла третий матч подряд и идет на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 32 очка.