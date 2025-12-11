https://ria.ru/20251211/semin-2061312543.html
Березуцкий может вернуть "Урал" в РПЛ, считает Семин
Березуцкий может вернуть "Урал" в РПЛ, считает Семин
Василий Березуцкий хорошо знает футбол, неплохо поработал в качестве тренера в различных клубах и обладает потенциалом для возвращения екатеринбургского "Урала" РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Березуцкий может вернуть "Урал" в РПЛ, считает Семин
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Василий Березуцкий хорошо знает футбол, неплохо поработал в качестве тренера в различных клубах и обладает потенциалом для возвращения екатеринбургского "Урала" в Российскую премьер-лигу (РПЛ), заявил РИА Новости ранее возглавлявший сборную страны Юрий Семин.
В четверг клуб объявил о том, что Березуцкий
возглавил команду. В понедельник "Урал
" объявил об отставке Мирослава Ромащенко, работавшего с июня. После 21 тура екатеринбуржцы с 41 очком занимают второе место в таблице Первой лиги
и находятся в зоне прямого выхода в РПЛ
, отставая от лидирующего воронежского "Факела
" на семь баллов.
«
"Во-первых, Василия Березуцкого пригласили в "Урал" для того, чтобы вернуть клуб в премьер-лигу. Во-вторых, он уже опытный человек, который хорошо работал и в Азербайджане, и с Леонидом Слуцким. Сейчас у него первая лига, он хочет развиваться дальше, а для этого команде надо побеждать. А если у него это не получится, то, значит, будет тренировать во второй лиге", - сказал Семин.
«
"Раз его пригласили в "Урал", то верят в то, что он сможет выйти в РПЛ. У него хороший футбольный опыт", - добавил собеседник агентства.
Много лет выступавший за московский ЦСКА Березуцкий завершил карьеру футболиста в 2018 году. Затем он работал в тренерском штабе нидерландского "Витесса" у Леонида Слуцкого, входил в тренерский штаб "Краснодара", ЦСКА и "Шанхай Шэньхуа", где он также был помощником Слуцкого.
Последним местом работы Березуцкого был азербайджанский "Сабах" – с ноября 2024 года по июнь 2025 года. Под руководством российского специалиста команда провела 28 матчей, одержала 10 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Вместе с Березуцким клуб стал обладателем Кубка Азербайджана, выигранный трофей стал первым в истории клуба.