Березуцкий может вернуть "Урал" в РПЛ, считает Семин

"Во-первых, Василия Березуцкого пригласили в "Урал" для того, чтобы вернуть клуб в премьер-лигу. Во-вторых, он уже опытный человек, который хорошо работал и в Азербайджане, и с Леонидом Слуцким. Сейчас у него первая лига, он хочет развиваться дальше, а для этого команде надо побеждать. А если у него это не получится, то, значит, будет тренировать во второй лиге", - сказал Семин.