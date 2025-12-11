Канадец Рише вошел в тренерский штаб "Авангарда"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Канадец Рафаэль Рише, который ранее покинул пост исполняющего обязанности главного тренера челябинского "Трактора", вошел в штаб омского "Авангарда", сообщается в Telegram-канале сибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 31-летним специалистом рассчитано до 2027 года. Рише покинул "Трактор" в понедельник. Канадец возглавил челябинскую команду 17 ноября, после ухода из клуба канадца Бенуа Гру. До этого он занимал должность ассистента главного тренера.
"Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте. Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.
"Авангард" идет на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 45 очков.