Рейтинг@Mail.ru
Пулев заявил, что уверен в победе над Гассиевым - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
21:13 11.12.2025 (обновлено: 21:32 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/pulev-2061524471.html
Пулев заявил, что уверен в победе над Гассиевым
Пулев заявил, что уверен в победе над Гассиевым - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Пулев заявил, что уверен в победе над Гассиевым
Болгарский боксер Кубрат Пулев в разговоре с РИА Новости назвал представителя России Мурата Гассиева сильным соперником, но отметил, что это не помешает ему... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T21:13:00+03:00
2025-12-11T21:32:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
россия
оаэ
кубрат пулев
мурат гассиев
александр усик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898737557_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ada9345fb401bb4299e41ecc0ddf672c.jpg
/20251211/gassiev-2061441330.html
/20251117/boks-2055589882.html
россия
оаэ
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898737557_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_5889cc5f76c39f46caca908f39321c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бокс, россия, оаэ, кубрат пулев, мурат гассиев, александр усик, ibf, iba, wba
Единоборства, Спорт, Бокс, Россия, ОАЭ, Кубрат Пулев, Мурат Гассиев, Александр Усик, IBF, IBA, WBA
Пулев заявил, что уверен в победе над Гассиевым

Пулев похвалил Гассиева, но отметил, что все равно его победит

© Пресс-служба Федерации бокса РоссииМурат Гассиев
Мурат Гассиев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Пресс-служба Федерации бокса России
Мурат Гассиев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Болгарский боксер Кубрат Пулев в разговоре с РИА Новости назвал представителя России Мурата Гассиева сильным соперником, но отметил, что это не помешает ему выиграть поединок.
Гассиев проведет титульный поединок за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелой весовой категории против Пулева 12 декабря в ОАЭ в рамках турнира IBA.PRO 13.
Артур Бетербиев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Бетербиев оценил предстоящий бой между Гассиевым и Пулевым
Вчера, 16:57
"Он очень сильный соперник, но и я не прост. Когда я выиграю, а это, конечно, будет, победа будет просто отличной. Предстоит хороший бой", - сказал Пулев.
Гассиеву 32 года. В его активе 32 победы (25 - нокаутом) при двух поражениях. Россиянин является бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе.
Пулеву 44 года. На его счету 32 победы (14 - нокаутом) при трех поражениях. Он является действующим регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе. Действующим чемпионом WBA Super является украинец Александр Усик.
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Усик утратил звание абсолютного чемпиона мира
17 ноября, 23:21
 
ЕдиноборстваСпортБоксРоссияОАЭКубрат ПулевМурат ГассиевАлександр УсикIBFIBAWBA
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала