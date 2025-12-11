https://ria.ru/20251211/pulev-2061524471.html
Пулев заявил, что уверен в победе над Гассиевым
Пулев заявил, что уверен в победе над Гассиевым - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Пулев заявил, что уверен в победе над Гассиевым
Болгарский боксер Кубрат Пулев в разговоре с РИА Новости назвал представителя России Мурата Гассиева сильным соперником, но отметил, что это не помешает ему...
Пулев заявил, что уверен в победе над Гассиевым
Пулев похвалил Гассиева, но отметил, что все равно его победит