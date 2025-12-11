Боксер Пегливанян заявил, что разочарован бронзой чемпионата мира

"Это разочарование, печаль. Я шел не к этому. Мы проделали очень долгий, длинный путь для того, чтобы сюда попасть и выиграть. К сожалению, что-то пошло не так. Если исходить из того, что мне кричали с угла, то пережидал. Надо было работать активнее. С моим соперником можно бороться, в целом нашел подход. Надо было немножко расслабиться и чаще самому начинать, возможно, где-то переживал, что у меня не получится попасть, опасался, что промахнусь", - сказал Пегливанян.