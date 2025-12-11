https://ria.ru/20251211/peglivanyan-2061531061.html
Боксер Пегливанян заявил, что разочарован бронзой чемпионата мира
Россиянин Андрей Пегливанян заявил РИА Новости, что не удовлетворен бронзовой медалью чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Россиянин Андрей Пегливанян заявил РИА Новости, что не удовлетворен бронзовой медалью чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
Ранее Пегливанян завоевал бронзу чемпионата мира. В полуфинале турнира он проиграл представителю Казахстана Оразбеку Ассылкулову.
"Это разочарование, печаль. Я шел не к этому. Мы проделали очень долгий, длинный путь для того, чтобы сюда попасть и выиграть. К сожалению, что-то пошло не так. Если исходить из того, что мне кричали с угла, то пережидал. Надо было работать активнее. С моим соперником можно бороться, в целом нашел подход. Надо было немножко расслабиться и чаще самому начинать, возможно, где-то переживал, что у меня не получится попасть, опасался, что промахнусь", - сказал Пегливанян.
"Сейчас надо сделать работу над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Есть такие люди, как Александр Усик
. Он проиграл свою первую Олимпиаду, поехал на вторую, выиграл, а после этого стал абсолютным чемпионом в нескольких весовых категориях уже в профессионалах. Он выиграл абсолютно все, проехался по всем катком. Так что поражения делают нас только сильнее, мы будем стараться стать лучше и вернемся сильнее", - добавил он.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA
, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.