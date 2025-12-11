Рейтинг@Mail.ru
Боксер Пегливанян заявил, что разочарован бронзой чемпионата мира
Единоборства
 
22:13 11.12.2025
Боксер Пегливанян заявил, что разочарован бронзой чемпионата мира
Боксер Пегливанян заявил, что разочарован бронзой чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Боксер Пегливанян заявил, что разочарован бронзой чемпионата мира
Россиянин Андрей Пегливанян заявил РИА Новости, что не удовлетворен бронзовой медалью чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
единоборства
бокс
спорт
iba
бокс, спорт, iba
Единоборства, Бокс, Спорт, IBA
Боксер Пегливанян заявил, что разочарован бронзой чемпионата мира

Боксер Пегливанян заявил, что недоволен бронзой чемпионата мира

Боксерский ринг
Боксерский ринг - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Соцсети Top Rank
ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Россиянин Андрей Пегливанян заявил РИА Новости, что не удовлетворен бронзовой медалью чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
Ранее Пегливанян завоевал бронзу чемпионата мира. В полуфинале турнира он проиграл представителю Казахстана Оразбеку Ассылкулову.
"Это разочарование, печаль. Я шел не к этому. Мы проделали очень долгий, длинный путь для того, чтобы сюда попасть и выиграть. К сожалению, что-то пошло не так. Если исходить из того, что мне кричали с угла, то пережидал. Надо было работать активнее. С моим соперником можно бороться, в целом нашел подход. Надо было немножко расслабиться и чаще самому начинать, возможно, где-то переживал, что у меня не получится попасть, опасался, что промахнусь", - сказал Пегливанян.
"Сейчас надо сделать работу над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Есть такие люди, как Александр Усик. Он проиграл свою первую Олимпиаду, поехал на вторую, выиграл, а после этого стал абсолютным чемпионом в нескольких весовых категориях уже в профессионалах. Он выиграл абсолютно все, проехался по всем катком. Так что поражения делают нас только сильнее, мы будем стараться стать лучше и вернемся сильнее", - добавил он.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.
Шарабутдин Атаев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Атаев вышел в финал ЧМ по боксу
Вчера, 17:57
 
ЕдиноборстваБоксСпортIBA
 
