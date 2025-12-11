Рейтинг@Mail.ru
21:55 11.12.2025 (обновлено: 22:01 11.12.2025)
Вяхирева летом перейдет в датский "Оденсе"
Вяхирева летом перейдет в датский "Оденсе"
спорт, гандбол, анна вяхирева
Вяхирева летом перейдет в датский "Оденсе"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в составе сборной России Анна Вяхирева летом станет гандболисткой датского "Оденсе", сообщается на сайте клуба.
Во вторник Вяхирева сообщила, что по окончании сезона покинет "Брест". Она перешла во французскую команду летом 2024 года из норвежского клуба "Вайперс".
Контракт с Вяхиревой будет рассчитан до 2028 года.
"Анна - игрок мирового класса, который много лет выступает на самом высоком уровне. Она невероятно техничная и искусно играющая в атаке, а также обладает выдающимся гандбольным интеллектом", - отметил тренер команды Якоб Вестергор.
Вяхиревой 30 лет. В составе сборной России она завоевала золото Олимпиады 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. Вместе с "Вайперс" россиянка выиграла чемпионат Норвегии, дважды - Кубок страны, а также Лигу чемпионов.
Основатель и председатель совета директоров Группы компаний Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Президент EHF предложил встретиться главе Федерации гандбола России
7 ноября, 12:25
 
