https://ria.ru/20251211/odense-2061528752.html
Вяхирева летом перейдет в датский "Оденсе"
Вяхирева летом перейдет в датский "Оденсе" - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Вяхирева летом перейдет в датский "Оденсе"
Олимпийская чемпионка в составе сборной России Анна Вяхирева летом станет гандболисткой датского "Оденсе", сообщается на сайте клуба. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T21:55:00+03:00
2025-12-11T21:55:00+03:00
2025-12-11T22:01:00+03:00
спорт
гандбол
анна вяхирева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744902098_0:221:2600:1684_1920x0_80_0_0_55e6da749bfb298a421f670b4d7c1056.jpg
/20251107/shishkarev-2053407903.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744902098_355:348:2136:1684_1920x0_80_0_0_07df91747e0c873ff73269863016e36d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, гандбол, анна вяхирева
Спорт, Гандбол, Анна Вяхирева
Вяхирева летом перейдет в датский "Оденсе"
Российская гандболистка Вяхирева подписала контракт с датским "Оденсе"
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в составе сборной России Анна Вяхирева летом станет гандболисткой датского "Оденсе", сообщается на сайте клуба.
Во вторник Вяхирева
сообщила, что по окончании сезона покинет "Брест". Она перешла во французскую команду летом 2024 года из норвежского клуба "Вайперс".
Контракт с Вяхиревой будет рассчитан до 2028 года.
"Анна - игрок мирового класса, который много лет выступает на самом высоком уровне. Она невероятно техничная и искусно играющая в атаке, а также обладает выдающимся гандбольным интеллектом", - отметил тренер команды Якоб Вестергор.
Вяхиревой 30 лет. В составе сборной России она завоевала золото Олимпиады 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. Вместе с "Вайперс" россиянка выиграла чемпионат Норвегии, дважды - Кубок страны, а также Лигу чемпионов.