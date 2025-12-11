Рейтинг@Mail.ru
Россиянин Муцольгов вышел в финал чемпионата мира по боксу в Дубае - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
17:53 11.12.2025 (обновлено: 18:18 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/mutsolgov-2061476152.html
Россиянин Муцольгов вышел в финал чемпионата мира по боксу в Дубае
Россиянин Муцольгов вышел в финал чемпионата мира по боксу в Дубае - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Россиянин Муцольгов вышел в финал чемпионата мира по боксу в Дубае
Россиянин Исмаил Муцольгов вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T17:53:00+03:00
2025-12-11T18:18:00+03:00
единоборства
iba
бокс
спорт
чемпионат мира по боксу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102538/71/1025387106_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0c29267fd0c8fc84a97e0de5677c797a.jpg
/20251211/rossiya-2061419263.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102538/71/1025387106_136:0:1891:1316_1920x0_80_0_0_ed4bc31a0194e4973f9f7c0dda3edf13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
iba, бокс, спорт, чемпионат мира по боксу
Единоборства, IBA, Бокс, Спорт, Чемпионат мира по боксу
Россиянин Муцольгов вышел в финал чемпионата мира по боксу в Дубае

Российский боксер Муцольгов вышел в финал ЧМ в Дубае в категории до 75 кг

© Fotolia / wazaomanБоксерские перчатки
Боксерские перчатки - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Fotolia / wazaoman
Читать в
MaxДзен
ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости. Россиянин Исмаил Муцольгов вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
В поединке в весовой категории до 75 кг Муцольгов одолел малийца Джибрила Траоре. В финале россиянин встретится с казахстанцем Сабыржаном Аккалыковым.
Поединки решающей стадии чемпионата мира по боксу среди мужчин состоятся 13 декабря.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.
Эдмонд Худоян - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Мама на трибуне": российский боксер раскрыл секрет выхода в финал ЧМ
Вчера, 16:06
 
ЕдиноборстваIBAБоксСпортЧемпионат мира по боксу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала