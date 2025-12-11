Россиянин Муцольгов вышел в финал чемпионата мира по боксу в Дубае

ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости. Россиянин Исмаил Муцольгов вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.

В поединке в весовой категории до 75 кг Муцольгов одолел малийца Джибрила Траоре. В финале россиянин встретится с казахстанцем Сабыржаном Аккалыковым.

Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.