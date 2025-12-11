Рейтинг@Mail.ru
Провокации вокруг россиян прекратятся не сразу, уверен Монсон
Единоборства
 
19:10 11.12.2025 (обновлено: 19:31 11.12.2025)
Провокации вокруг россиян прекратятся не сразу, уверен Монсон
Провокации вокруг россиян прекратятся не сразу, уверен Монсон
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что провокации вокруг российских спортсменов прекратятся не сразу. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Провокации вокруг россиян прекратятся не сразу, уверен Монсон

Монсон: провокации вокруг российских спортсменов прекратятся не сразу

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что провокации вокруг российских спортсменов прекратятся не сразу.
Президент МОК Кирсти Ковентри в среду признала успешным опыт допуска россиян к участию в Олимпийских играх. Ковентри подобным образом ответила на вопрос украинского журналиста о несоответствии допущенных к участию в Играх российских атлетов критериям МОК. На данный момент квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"Провокации против российских спортсменов будут продолжаться до тех пор, пока Америка будет это допускать. Таков расклад. И можно легко обвинять США в чем-то, но это правда. Америка контролирует другие страны с помощью санкций и денег, и именно поэтому мы видим развитие БРИКС. Понимаю, что речь идет о спорте, но на самом деле все упирается в деньги", - сказал Монсон.
"Сейчас, когда другие государства начинают использовать БРИКС в иной финансовой системе, это постепенно отнимает власть у США. Они осознают, что теряют контроль над финансовыми институтами, спортивными организациями, МОК и прочими структурами, - тогда мы и увидим возвращение российских спортсменов под флагом и гимном России. Но, к сожалению, это не произойдет сразу", - добавил собеседник агентства.
Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
