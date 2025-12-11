Провокации вокруг россиян прекратятся не сразу, уверен Монсон

https://ria.ru/20251211/monson-2061506122.html
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что провокации вокруг российских спортсменов прекратятся не сразу. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что провокации вокруг российских спортсменов прекратятся не сразу.
в среду признала успешным опыт допуска россиян к участию в Олимпийских играх. Ковентри
подобным образом ответила на вопрос украинского журналиста о несоответствии допущенных к участию в Играх российских атлетов критериям МОК. На данный момент квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян
и Петр Гуменник
, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
"Провокации против российских спортсменов будут продолжаться до тех пор, пока Америка будет это допускать. Таков расклад. И можно легко обвинять США в чем-то, но это правда. Америка контролирует другие страны с помощью санкций и денег, и именно поэтому мы видим развитие БРИКС. Понимаю, что речь идет о спорте, но на самом деле все упирается в деньги", - сказал Монсон
"Сейчас, когда другие государства начинают использовать БРИКС в иной финансовой системе, это постепенно отнимает власть у США. Они осознают, что теряют контроль над финансовыми институтами, спортивными организациями, МОК и прочими структурами, - тогда мы и увидим возвращение российских спортсменов под флагом и гимном России. Но, к сожалению, это не произойдет сразу", - добавил собеседник агентства.
Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.