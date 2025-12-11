Провокации вокруг россиян прекратятся не сразу, уверен Монсон

"Сейчас, когда другие государства начинают использовать БРИКС в иной финансовой системе, это постепенно отнимает власть у США. Они осознают, что теряют контроль над финансовыми институтами, спортивными организациями, МОК и прочими структурами, - тогда мы и увидим возвращение российских спортсменов под флагом и гимном России. Но, к сожалению, это не произойдет сразу", - добавил собеседник агентства.