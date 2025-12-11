https://ria.ru/20251211/mok-2061510491.html
МОК разрешил проводить соревнования в Белоруссии
МОК разрешил проводить соревнования в Белоруссии - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
МОК разрешил проводить соревнования в Белоруссии
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от рекомендации для международных спортивных федераций, касающейся запрета на проведение соревнований на... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T19:37:00+03:00
2025-12-11T19:37:00+03:00
2025-12-11T19:57:00+03:00
белоруссия
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151413/04/1514130474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1d39476ef49f75bc57f1465d4fdc385.jpg
/20251211/degtyarev--2061511294.html
белоруссия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151413/04/1514130474_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_c05216c8698131b98bc1c08612c866ae.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, международный олимпийский комитет (мок), спорт
Белоруссия, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт
МОК разрешил проводить соревнования в Белоруссии
МОК разрешил проводить соревнования на территории Белоруссии, но не России