МОК рекомендовал снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах
МОК рекомендовал снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах
2025-12-11T19:36:00+03:00
2025-12-11T19:36:00+03:00
2025-12-11T23:30:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях, сообщается на сайте организации.
В четверг в Лозанне прошел олимпийский саммит по итогам исполкома МОК, состоявшегося 9 и 10 декабря.
"В свете обсуждения принципов, участники саммита поддержали рекомендацию исполкома МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, больше не должен быть ограничен. Определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой международной федерации. Участники саммита обязались довести эти обсуждения до сведения своих организаций для рассмотрения. Было признано, что внедрение рекомендаций заинтересованными сторонами займет время", - говорится в релизе МОК.
В заявлении также отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
В конце февраля 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер. В марте 2023 года МОК выпустил рекомендацию разрешить участие не поддерживавшим СВО россиянам в нейтральном статусе. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.