МОК рекомендовал снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах

«

"В свете обсуждения принципов, участники саммита поддержали рекомендацию исполкома МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, больше не должен быть ограничен. Определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой международной федерации. Участники саммита обязались довести эти обсуждения до сведения своих организаций для рассмотрения. Было признано, что внедрение рекомендаций заинтересованными сторонами займет время", - говорится в релизе МОК.