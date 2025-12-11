Рейтинг@Mail.ru
МОК рекомендовал снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах
19:36 11.12.2025 (обновлено: 23:30 11.12.2025)
МОК рекомендовал снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских...
2025
1920
1920
true
международный олимпийский комитет (мок), спорт
Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях, сообщается на сайте организации.
В четверг в Лозанне прошел олимпийский саммит по итогам исполкома МОК, состоявшегося 9 и 10 декабря.
«
"В свете обсуждения принципов, участники саммита поддержали рекомендацию исполкома МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, больше не должен быть ограничен. Определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой международной федерации. Участники саммита обязались довести эти обсуждения до сведения своих организаций для рассмотрения. Было признано, что внедрение рекомендаций заинтересованными сторонами займет время", - говорится в релизе МОК.
В заявлении также отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
В конце февраля 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер. В марте 2023 года МОК выпустил рекомендацию разрешить участие не поддерживавшим СВО россиянам в нейтральном статусе. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Дегтярев поблагодарил МОК за восстановление принципов Олимпийской хартии
Вчера, 19:45
 
