FIS отклонила заявку Ардашева на нейтральный статус
FIS отклонила заявку Ардашева на нейтральный статус
Российский лыжник Сергей Ардашев сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила его заявку на получение нейтрального статуса... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
FIS отклонила заявку Ардашева на нейтральный статус
Ардашев: FIS отклонила заявку для выступлений на международных соревнованиях