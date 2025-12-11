Рейтинг@Mail.ru
FIS отклонила заявку Ардашева на нейтральный статус
20:44 11.12.2025
FIS отклонила заявку Ардашева на нейтральный статус
FIS отклонила заявку Ардашева на нейтральный статус
Российский лыжник Сергей Ардашев сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила его заявку на получение нейтрального статуса... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T20:44:00+03:00
2025-12-11T20:44:00+03:00
спорт
давос
россия
сергей ардашев
дарья непряева
кубок мира по биатлону
лыжные виды спорта
спорт, давос, россия, сергей ардашев, дарья непряева, кубок мира по биатлону, лыжные виды спорта
Спорт, Давос, Россия, Сергей Ардашев, Дарья Непряева, Кубок мира по биатлону, Лыжные виды спорта
FIS отклонила заявку Ардашева на нейтральный статус

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский лыжник Сергей Ардашев сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила его заявку на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.
Ранее FIS одобрила заявки на получение индивидуального нейтрального статуса российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной и сервисмена Евгения Уфтикова. Этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12–14 декабря в Давосе.
"Отклонено. Значит, в следующий раз", - написал Ардашев в Instagram* .
Ардашеву 27 лет, он является четырехкратным чемпионом России (дважды - в эстафете, дважды - в масс-старте на 50 км). Он с 316 очками возглавляет общий зачет Кубка России текущего сезона, опережая идущего вторым Коростелева (230 очка).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
