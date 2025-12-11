https://ria.ru/20251211/leykers-2061287268.html
"Лейкерс" проиграли "Сан-Антонио" в четвертьфинале Кубка НБА
"Лейкерс" проиграли "Сан-Антонио" в четвертьфинале Кубка НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" на своем паркете проиграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче четвертьфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 11.12.2025
