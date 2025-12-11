Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" проиграли "Сан-Антонио" в четвертьфинале Кубка НБА - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:55 11.12.2025 (обновлено: 09:02 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/leykers-2061287268.html
"Лейкерс" проиграли "Сан-Антонио" в четвертьфинале Кубка НБА
"Лейкерс" проиграли "Сан-Антонио" в четвертьфинале Кубка НБА - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
"Лейкерс" проиграли "Сан-Антонио" в четвертьфинале Кубка НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" на своем паркете проиграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче четвертьфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T08:55:00+03:00
2025-12-11T09:02:00+03:00
баскетбол
спорт
лука дончич
леброн джеймс
сан-антонио спёрс
лос-анджелес лейкерс
оклахома-сити тандер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921526454_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_36305f0199a3e51874727432b75ca173.jpg
/20251210/nju-jork-2061014749.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921526454_142:0:1422:960_1920x0_80_0_0_00bc9e6233fa2cc46187a2942e04c8d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лука дончич, леброн джеймс, сан-антонио спёрс, лос-анджелес лейкерс, оклахома-сити тандер
Баскетбол, Спорт, Лука Дончич, Леброн Джеймс, Сан-Антонио Спёрс, Лос-Анджелес Лейкерс, Оклахома-Сити Тандер
"Лейкерс" проиграли "Сан-Антонио" в четвертьфинале Кубка НБА

"Лейкерс" проиграли "Сан-Антонио" и вылетели из Кубка НБА

© Фото : Соцсети спортсменаСан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио Спёрс - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Соцсети спортсмена
Сан-Антонио Спёрс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" на своем паркете проиграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче четвертьфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 132:119 (39:30, 31:28, 34:29, 28:32). В составе "Лейкерс" больше всех очков набрал Лука Дончич (35), также дабл-дабл в активе Леброна Джеймса (19 очков, 15 подборов). У "Сан-Антонио" самым результативным стал оформивший дабл-дабл Стефон Касл (30 очков, 10 подборов).
"Сан-Антонио" вышел в полуфинал турнира, где сыграет против клуба "Оклахома-Сити Тандер", который в ночь на четверг по московскому времени на своем паркете разгромил "Финикс Санс" со счетом 138:89 (38:23, 36:25, 36:24, 28:17).
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Нью-Йорк" обыграл "Торонто" в четвертьфинале Кубка НБА
10 декабря, 09:11
 
БаскетболСпортЛука ДончичЛеброн ДжеймсСан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес ЛейкерсОклахома-Сити Тандер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала