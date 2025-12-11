Рейтинг@Mail.ru
Российский лыжник Коростелев рассказал, что в Давосе пообщался с Клебо
Лыжные гонки
 
13:02 11.12.2025
Российский лыжник Коростелев рассказал, что в Давосе пообщался с Клебо
Российский лыжник Коростелев рассказал, что в Давосе пообщался с Клебо
Российский лыжник Коростелев рассказал, что в Давосе пообщался с Клебо
Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что в швейцарском Давосе пообщался с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
спорт, савелий коростелев, дарья непряева
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева
Российский лыжник Коростелев рассказал, что в Давосе пообщался с Клебо

Российский лыжник Коростелев рассказал, что в Давосе пообщался с норвежцем Клебо

Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что в швейцарском Давосе пообщался с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в Давосе.
"На тренировке со мной катались американец и итальянец. Я крикнул: "Officially!" Они поздравили меня, и мы пошли кататься дальше. Клебо? Я уже видел его. Я поприветствовал его, а он меня", - рассказал Коростелев в эфире "Матч ТВ".
По словам спортсмена, он может не вернуться в Россию после выступления на этапе Кубка мира в Давосе и продолжить подготовку в Европе. Этот план находится в процессе обсуждения. Коростелев также заявил, что успел пообщаться с Непряевой после получения нейтрального статуса. "Я созвонился с ней после тренировки. Она уже была на пути, скажем так. Узнала новость, собрала чемоданы и сразу помчалась в аэропорт", - сказал лыжник.
Коростелеву 22 года. Он является четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне Кубка страны он располагается на второй строчке в общем зачете.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Российские лыжники вернулись на Кубок мира! На Западе тихо смирились
10 декабря, 19:55
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья Непряева
 
