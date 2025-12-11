https://ria.ru/20251211/korostelev-2061348351.html
Российский лыжник Коростелев рассказал, что в Давосе пообщался с Клебо
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что в швейцарском Давосе пообщался с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в Давосе.
"На тренировке со мной катались американец и итальянец. Я крикнул: "Officially!" Они поздравили меня, и мы пошли кататься дальше. Клебо? Я уже видел его. Я поприветствовал его, а он меня", - рассказал Коростелев в эфире "Матч ТВ".
По словам спортсмена, он может не вернуться в Россию после выступления на этапе Кубка мира в Давосе и продолжить подготовку в Европе. Этот план находится в процессе обсуждения. Коростелев также заявил, что успел пообщаться с Непряевой после получения нейтрального статуса. "Я созвонился с ней после тренировки. Она уже была на пути, скажем так. Узнала новость, собрала чемоданы и сразу помчалась в аэропорт", - сказал лыжник.
Коростелеву 22 года. Он является четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне Кубка страны он располагается на второй строчке в общем зачете.