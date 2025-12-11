https://ria.ru/20251211/khokkey-2061493162.html
Сборная "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала 3х3
Сборная "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала 3х3 - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Сборная "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала 3х3
Хоккейная сборная "Россия 25" обыграла команду Белоруссии и стала победителем Кубка Первого канала в формате 3х3. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T18:28:00+03:00
2025-12-11T18:28:00+03:00
2025-12-11T18:28:00+03:00
хоккей
спорт
россия 25
федерация хоккея россии (фхр)
кубок первого канала
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
/20251209/sostavy-2060864119.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия 25, федерация хоккея россии (фхр), кубок первого канала, белоруссия
Хоккей, Спорт, Россия 25, Федерация хоккея России (ФХР), Кубок Первого канала, Белоруссия
Сборная "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала 3х3
Сборная "Россия 25" по хоккею стала победителем Кубка Первого канала 3х3