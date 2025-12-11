Рейтинг@Mail.ru
Сборная "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала 3х3 - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
18:28 11.12.2025
Сборная "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала 3х3
Сборная "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала 3х3
Хоккейная сборная "Россия 25" обыграла команду Белоруссии и стала победителем Кубка Первого канала в формате 3х3. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
РИА Новости Спорт
2025
Новости
РИА Новости Спорт
спорт, россия 25, федерация хоккея россии (фхр), кубок первого канала, белоруссия
Хоккей, Спорт, Россия 25, Федерация хоккея России (ФХР), Кубок Первого канала, Белоруссия
Сборная "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала 3х3

Сборная "Россия 25" по хоккею стала победителем Кубка Первого канала 3х3

© РИА Новости / Максим Богодвид
Шайба в воротах
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Хоккейная сборная "Россия 25" обыграла команду Белоруссии и стала победителем Кубка Первого канала в формате 3х3.
Турнир прошел в Новосибирске. В решающем матче российские хоккеисты обыграли белорусов со счетом 6:2. Ранее в четверг "Россия 25" переиграла команду Казахстана - 4:1.
По итогам турнира второе место заняла сборная Белоруссии, третьими стали хоккеисты из Казахстана. Как сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея России (ФХР), арену в Новосибирске посетили 11650 зрителей.
ХоккейСпортРоссия 25Федерация хоккея России (ФХР)Кубок Первого каналаБелоруссия
 
