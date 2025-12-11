https://ria.ru/20251211/khokkey-2061420290.html
Хоккеист избил соперника во время матча чемпионата Казахстана
Хоккеист избил соперника во время матча чемпионата Казахстана - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Хоккеист избил соперника во время матча чемпионата Казахстана
Форвард казахстанского "Арлана" Тамерлан Толуспаев избил соперника во время матча чемпионата Казахстана по хоккею. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T16:09:00+03:00
2025-12-11T16:09:00+03:00
2025-12-11T16:09:00+03:00
хоккей
спорт
вокруг спорта
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920633765_222:0:3863:2048_1920x0_80_0_0_66eb5b474a3152ca32337b5fc71f4b53.jpg
/20251209/khokkey-2060816335.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920633765_677:0:3408:2048_1920x0_80_0_0_56ea53f9b0bbb1b4167b11bec779685f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вокруг спорта, скандал
Хоккей, Спорт, Вокруг спорта, скандал
Хоккеист избил соперника во время матча чемпионата Казахстана
Хоккеист "Арлана" избил соперника во время матча чемпионата Казахстана