Хоккеист избил соперника во время матча чемпионата Казахстана
Хоккей
 
16:09 11.12.2025
Хоккеист избил соперника во время матча чемпионата Казахстана
Хоккеист избил соперника во время матча чемпионата Казахстана
Форвард казахстанского "Арлана" Тамерлан Толуспаев избил соперника во время матча чемпионата Казахстана по хоккею. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Хоккеист избил соперника во время матча чемпионата Казахстана

Хоккеист "Арлана" избил соперника во время матча чемпионата Казахстана

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Форвард казахстанского "Арлана" Тамерлан Толуспаев избил соперника во время матча чемпионата Казахстана по хоккею.
Встреча "Арлана" с "Иртышом" прошла в среду в Павлодаре и завершилась победой команды из Кокшетау со счетом 10:1.
В концовке встречи Толуспаев атаковал Дмитрия Пидяшова из "Иртыша", повалил его на лед и нанес несколько ударов в голову. Пострадавший не смог самостоятельно подняться со льда. Толуспаев получил штраф до конца матча.
