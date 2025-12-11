Рейтинг@Mail.ru
Норвежский лыжник красиво ответил людям, называющим всех русских злодеями - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Лыжные гонки
 
18:27 11.12.2025
Норвежский лыжник красиво ответил людям, называющим всех русских злодеями
Норвежский лыжник красиво ответил людям, называющим всех русских злодеями - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Норвежский лыжник красиво ответил людям, называющим всех русских злодеями
Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт назвал очень милым российского коллегу Савелия Коростелева, с которым пересекся на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
лыжные гонки
дарья непряева
савелий коростелев
дарья непряева, савелий коростелев
Лыжные гонки, Дарья Непряева, Савелий Коростелев
Норвежский лыжник красиво ответил людям, называющим всех русских злодеями

Лыжник Хедегарт заявил, что не считает русских злодеями, одобрив их возвращение

© РИА Новости / Павел БедняковАлександр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа)
Александр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа) - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт назвал очень милым российского коллегу Савелия Коростелева, с которым пересекся на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в Давосе. Ранее Коростелев рассказал, что пообщался в Давосе с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.
«
"Он был очень милым. Легко считать, что все русские – злодеи, но они такие же, как и мы", – цитирует Хедегарта Expressen.
"В идеале я бы не позволил им участвовать в соревнованиях. Но нужно уважать решение FIS и относиться к ним как ко всем остальным", – добавил другой норвежец Ивер Тильдхейм Андерсен.
"Рад быть здесь и надеюсь, что я в хорошей форме. Общаемся с остальными спортсменами очень хорошо. Все дружелюбны и добры", – сказал в интервью изданию россиянин.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Российские лыжники вернулись на Кубок мира! На Западе тихо смирились
10 декабря, 19:55
Коростелеву 22 года. Он является четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне Кубка страны он располагается на второй строчке в общем зачете.
 
Лыжные гонкиДарья НепряеваСавелий Коростелев
 
