Норвежский лыжник красиво ответил людям, называющим всех русских злодеями

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт назвал очень милым российского коллегу Савелия Коростелева, с которым пересекся на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в Давосе. Ранее Коростелев рассказал, что пообщался в Давосе с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.

« "Он был очень милым. Легко считать, что все русские – злодеи, но они такие же, как и мы", – цитирует Хедегарта Expressen.

"В идеале я бы не позволил им участвовать в соревнованиях. Но нужно уважать решение FIS и относиться к ним как ко всем остальным", – добавил другой норвежец Ивер Тильдхейм Андерсен.

"Рад быть здесь и надеюсь, что я в хорошей форме. Общаемся с остальными спортсменами очень хорошо. Все дружелюбны и добры", – сказал в интервью изданию россиянин.