Здравый смысл возвращается на мировые спортивные площадки, заявил Хамитов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Здравый смысл начинает возвращаться на мировые спортивные площадки, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

« "Думаю, это логичное и единственно возможное завершение этой нелепой ситуации. С самого начала всем здравомыслящим людям было понятно, что без российских атлетов международные соревнования будут выглядеть, мягко говоря, неполными", - сказал он.

Депутат считает, что когда на международные соревнования не допускаются представители одной из сильнейших спортивных держав, это может означать "либо паническую боязнь конкуренции, либо слепое и бездумное следование политической конъюнктуре".

"В нашем случае вторая проблема помогла решить и первую. Хотя в обоих случаях поведение спортивных чиновников нельзя назвать спортивным. И сейчас, когда здравый смысл начинает возвращаться на мировые спортивные площадки, вся эта недавняя возня с отменами выглядит особенно беспомощно", - подчеркнул парламентарий.