Здравый смысл возвращается на мировые спортивные площадки, заявил Хамитов - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
22:56 11.12.2025
Здравый смысл возвращается на мировые спортивные площадки, заявил Хамитов
Здравый смысл возвращается на мировые спортивные площадки, заявил Хамитов - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Здравый смысл возвращается на мировые спортивные площадки, заявил Хамитов
Здравый смысл начинает возвращаться на мировые спортивные площадки, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T22:56:00+03:00
2025-12-11T22:56:00+03:00
россия
амир хамитов
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
госдума рф
россия
россия, амир хамитов, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), госдума рф
Россия, Амир Хамитов, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Госдума РФ
Здравый смысл возвращается на мировые спортивные площадки, заявил Хамитов

Хамитов: здравый смысл начинает возвращаться на мировые спортивные площадки

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Здравый смысл начинает возвращаться на мировые спортивные площадки, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины. Министр спорта России Михаил Дегтярев поблагодарил исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии.
"Думаю, это логичное и единственно возможное завершение этой нелепой ситуации. С самого начала всем здравомыслящим людям было понятно, что без российских атлетов международные соревнования будут выглядеть, мягко говоря, неполными", - сказал он.
Депутат считает, что когда на международные соревнования не допускаются представители одной из сильнейших спортивных держав, это может означать "либо паническую боязнь конкуренции, либо слепое и бездумное следование политической конъюнктуре".
"В нашем случае вторая проблема помогла решить и первую. Хотя в обоих случаях поведение спортивных чиновников нельзя назвать спортивным. И сейчас, когда здравый смысл начинает возвращаться на мировые спортивные площадки, вся эта недавняя возня с отменами выглядит особенно беспомощно", - подчеркнул парламентарий.
Хамитов считает, что остаётся надеяться на то, что работа МОК окончательно вернется в рамки профессиональных Олимпийских принципов.
Россия Амир Хамитов Михаил Дегтярев Международный олимпийский комитет (МОК) Госдума РФ
 
