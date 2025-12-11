https://ria.ru/20251211/khamitov-2061535289.html
Здравый смысл возвращается на мировые спортивные площадки, заявил Хамитов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Здравый смысл начинает возвращаться на мировые спортивные площадки, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК)
международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России
в соревнованиях, включая командные дисциплины. Министр спорта России Михаил Дегтярев
поблагодарил исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии.
«
"Думаю, это логичное и единственно возможное завершение этой нелепой ситуации. С самого начала всем здравомыслящим людям было понятно, что без российских атлетов международные соревнования будут выглядеть, мягко говоря, неполными", - сказал он.
Депутат считает, что когда на международные соревнования не допускаются представители одной из сильнейших спортивных держав, это может означать "либо паническую боязнь конкуренции, либо слепое и бездумное следование политической конъюнктуре".
"В нашем случае вторая проблема помогла решить и первую. Хотя в обоих случаях поведение спортивных чиновников нельзя назвать спортивным. И сейчас, когда здравый смысл начинает возвращаться на мировые спортивные площадки, вся эта недавняя возня с отменами выглядит особенно беспомощно", - подчеркнул парламентарий.
Хамитов
считает, что остаётся надеяться на то, что работа МОК окончательно вернется в рамки профессиональных Олимпийских принципов.