Подростки сожгли трибуну арены финского клуба после исторического провала - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Футбол
 
14:17 11.12.2025
Подростки сожгли трибуну арены финского клуба после исторического провала
Подростки сожгли трибуну арены финского клуба после исторического провала
Трое подростков сожгли трибуну стадиона финского клуба "Хака" после вылета команды из высшего дивизиона чемпионата страны по футболу, сообщает Euronews. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
финляндия
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Трое подростков сожгли трибуну стадиона финского клуба "Хака" после вылета команды из высшего дивизиона чемпионата страны по футболу, сообщает Euronews.
"Хака", девятикратный чемпион страны, заняла последнее место в национальном первенстве 2025 года и покинул высший дивизион. Через несколько недель после вылета подростки подожгли трибуну стадиона клуба.
По данным полиции финского региона Южная Финляндия, в воскресенье вечером, когда на стадионе "Хаки" начался пожар, на арене находились трое несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.
Один из троих подозреваемых признался, что поджег предмет, от которого начался пожар, полностью уничтоживший трибуну и повредивший часть искусственного газона. Согласно финскому законодательству, лица младше 15 лет освобождаются от уголовного преследования.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Карпин назвал лучшие стадионы в России
11 ноября, 20:40
 
