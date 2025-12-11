Подростки сожгли трибуну арены финского клуба после исторического провала

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Трое подростков сожгли трибуну стадиона финского клуба "Хака" после вылета команды из высшего дивизиона чемпионата страны по футболу, сообщает Euronews.

"Хака", девятикратный чемпион страны, заняла последнее место в национальном первенстве 2025 года и покинул высший дивизион. Через несколько недель после вылета подростки подожгли трибуну стадиона клуба.

По данным полиции финского региона Южная Финляндия, в воскресенье вечером, когда на стадионе "Хаки" начался пожар, на арене находились трое несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.