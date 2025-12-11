https://ria.ru/20251211/gassiev-2061441330.html
Бетербиев оценил предстоящий бой между Гассиевым и Пулевым
Бетербиев оценил предстоящий бой между Гассиевым и Пулевым - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Бетербиев оценил предстоящий бой между Гассиевым и Пулевым
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что российскому боксеру Мурату Гассиеву будет непросто в титульном...
спорт
бокс
болгария
оаэ
артур бетербиев
wba
iba
болгария
оаэ
Бетербиев оценил предстоящий бой между Гассиевым и Пулевым
Бетербиев: Гассиеву будет непросто в бою с Пулевым