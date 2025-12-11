Рейтинг@Mail.ru
Бетербиев оценил предстоящий бой между Гассиевым и Пулевым
11.12.2025
Бетербиев оценил предстоящий бой между Гассиевым и Пулевым
Бетербиев оценил предстоящий бой между Гассиевым и Пулевым

ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что российскому боксеру Мурату Гассиеву будет непросто в титульном поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелой весовой категории против представителя Болгарии Кубрата Пулева.
Поединок пройдет 12 декабря в ОАЭ на турнире IBA.PRO 13.
"Думаю, интересный бой получится. Пулев с виду выглядит просто, но на самом деле он очень непростой боксер, очень неудобный соперник. Будет нелегко", - сказал Бетербиев.
Бетербиев оценил уровень развития бокса в России
