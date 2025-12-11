https://ria.ru/20251211/gadzhimagomedov-2061541159.html
"У США нет сильных боксеров": Гаджимагомедов высказался об уровне ЧМ
"У США нет сильных боксеров": Гаджимагомедов высказался об уровне ЧМ - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
"У США нет сильных боксеров": Гаджимагомедов высказался об уровне ЧМ
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Муслим Гаджимагомедов заявил РИА Новости, что на чемпионате мира по боксу в Дубае высокий уровень...
"У США нет сильных боксеров": Гаджимагомедов высказался об уровне ЧМ
Боксер Гаджимагомедов отметил высокий уровень чемпионата мира
ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Муслим Гаджимагомедов заявил РИА Новости, что на чемпионате мира по боксу в Дубае высокий уровень конкуренции.
В четверг Гаджимагомедов
вышел в финал чемпионата мира. В полуфинале в весовой категории до 92 кг он победил представителя Испании Энмануэля Рейеса.
"Каждый соперник по-своему тяжелый. Очень конкурентный чемпионат мира, поэтому перед каждым боем настраиваемся, набираем форму. Что касается отсутствия американцев, то на данный момент у них нет сильной команды. Даже на предыдущих соревнованиях, где Америка участвовала, они не забрали ни одной золотой медали. Даже не помню, было серебро или бронза. Поэтому основные команды со всего мира здесь", - сказал Гаджимагомедов.
"Конечно, довольны результатами. У нас очень хорошая команда. Все ребята стараются, хотят выиграть, забрать призы, поэтому очень хорошо подготовились", - добавил он.