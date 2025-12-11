"У США нет сильных боксеров": Гаджимагомедов высказался об уровне ЧМ

"Каждый соперник по-своему тяжелый. Очень конкурентный чемпионат мира, поэтому перед каждым боем настраиваемся, набираем форму. Что касается отсутствия американцев, то на данный момент у них нет сильной команды. Даже на предыдущих соревнованиях, где Америка участвовала, они не забрали ни одной золотой медали. Даже не помню, было серебро или бронза. Поэтому основные команды со всего мира здесь", - сказал Гаджимагомедов.