Допуск россиян к Олимпийским играм надо решать по закону, заявил Васильев
Допуск россиян к Олимпийским играм надо решать по закону, заявил Васильев
2025-12-11T12:07:00+03:00
2025-12-11T12:07:00+03:00
2025-12-11T12:16:00+03:00
спорт
дмитрий васильев
кирсти ковентри
международный олимпийский комитет (мок)
Новости
ru-RU
спорт, дмитрий васильев, кирсти ковентри, международный олимпийский комитет (мок)
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Вопросы допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх должны решаться в полном соответствии с нормами закона, все желания и попытки украинской стороны повлиять на этот процесс бесполезны, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри
в среду признала успешным опыт допуска россиян к участию в Олимпийских играх. Ковентри
подобным образом ответила на вопрос украинского журналиста о несоответствии допущенных к участию в Играх российских атлетов критериям МОК. На данный момент квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян
и Петр Гуменник
, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"Кирсти Ковентри совершенно права, все должно соответствовать только букве закона. А не эмоциям, которые иногда позволяют себе журналисты. А самое главное, что написано в Олимпийской хартии, то, что спорт находится вне политики. Поэтому все хотелки этого представителя Украины остаются его личными хотелками. И его вопрос лежит вне плоскости закона об Олимпийской хартии", - сказал Васильев
.
"Закон гласит, что спортсмены не должны отвечать за действия правительств своих государств. И, соответственно, процедура анкетирования, когда атлета спрашивают: "Ты за СВО или против СВО?" является абсолютно незаконной. Потому что она не укладывается в рамки Олимпийской хартии. И уж тем более ни в одной международной федерации не существует пункта об анкетировании спортсменов на предмет того, поддерживают ли они действия своих правительств или нет. И, значит, эти опросы незаконны", - отметил собеседник агентства.
Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.