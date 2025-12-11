Рейтинг@Mail.ru
Допуск россиян к Олимпийским играм надо решать по закону, заявил Васильев - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 11.12.2025 (обновлено: 12:16 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/dopusk-2061329270.html
Допуск россиян к Олимпийским играм надо решать по закону, заявил Васильев
Допуск россиян к Олимпийским играм надо решать по закону, заявил Васильев - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Допуск россиян к Олимпийским играм надо решать по закону, заявил Васильев
Вопросы допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх должны решаться в полном соответствии с нормами закона, все желания и попытки украинской... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T12:07:00+03:00
2025-12-11T12:16:00+03:00
спорт
дмитрий васильев
кирсти ковентри
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919531487_0:437:2047:1588_1920x0_80_0_0_faadfb4e22ddea0ff73f1c6ac6e51c6b.jpg
/20251210/zhurova-2061132195.html
/20251210/dopusk-2061120405.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919531487_0:245:2047:1780_1920x0_80_0_0_cef353ba74e15e86239de6afb825a093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий васильев, кирсти ковентри, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Дмитрий Васильев, Кирсти Ковентри, Международный олимпийский комитет (МОК)
Допуск россиян к Олимпийским играм надо решать по закону, заявил Васильев

Васильев: допуск российских спортсменов к участию в ОИ надо решать по закону

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Васильев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Вопросы допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх должны решаться в полном соответствии с нормами закона, все желания и попытки украинской стороны повлиять на этот процесс бесполезны, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в среду признала успешным опыт допуска россиян к участию в Олимпийских играх. Ковентри подобным образом ответила на вопрос украинского журналиста о несоответствии допущенных к участию в Играх российских атлетов критериям МОК. На данный момент квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Чуть-чуть обозначили присутствие": Журова о допуске российских лыжников
10 декабря, 15:00
«
"Кирсти Ковентри совершенно права, все должно соответствовать только букве закона. А не эмоциям, которые иногда позволяют себе журналисты. А самое главное, что написано в Олимпийской хартии, то, что спорт находится вне политики. Поэтому все хотелки этого представителя Украины остаются его личными хотелками. И его вопрос лежит вне плоскости закона об Олимпийской хартии", - сказал Васильев.
"Закон гласит, что спортсмены не должны отвечать за действия правительств своих государств. И, соответственно, процедура анкетирования, когда атлета спрашивают: "Ты за СВО или против СВО?" является абсолютно незаконной. Потому что она не укладывается в рамки Олимпийской хартии. И уж тем более ни в одной международной федерации не существует пункта об анкетировании спортсменов на предмет того, поддерживают ли они действия своих правительств или нет. И, значит, эти опросы незаконны", - отметил собеседник агентства.
Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Свищев рассказал о работе ФФР по допуску всех спортсменов к стартам
10 декабря, 14:35
 
СпортДмитрий ВасильевКирсти КовентриМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала