Допуск россиян к Олимпийским играм надо решать по закону, заявил Васильев

"Закон гласит, что спортсмены не должны отвечать за действия правительств своих государств. И, соответственно, процедура анкетирования, когда атлета спрашивают: "Ты за СВО или против СВО?" является абсолютно незаконной. Потому что она не укладывается в рамки Олимпийской хартии. И уж тем более ни в одной международной федерации не существует пункта об анкетировании спортсменов на предмет того, поддерживают ли они действия своих правительств или нет. И, значит, эти опросы незаконны", - отметил собеседник агентства.