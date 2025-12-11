Рейтинг@Mail.ru
19:45 11.12.2025 (обновлено: 20:25 11.12.2025)
Дегтярев поблагодарил МОК за восстановление принципов Олимпийской хартии
спорт, международный олимпийский комитет (мок), михаил дегтярев
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев поблагодарил исполком Международного олимпийского комитета (МОК) за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии.
В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.
МОК
МОК разрешил проводить соревнования в Белоруссии
Вчера, 19:37
«
"Как мы и анонсировали на Олимпийском собрании накануне, сегодня исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок", - заявил Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Международные федерации сами устанавливают критерии, по которым они будут определять "юношеские соревнования", но во всех таких соревнованиях - как индивидуальных, так и командных - участие должно обеспечиваться без дополнительных ограничений. Эти правила, при условии восстановления ОКР, будут действовать и на юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026. Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов", - подчеркнул Дегтярев.
В конце февраля 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер. В марте 2023 года МОК выпустил рекомендацию разрешить участие не поддерживавшим СВО россиянам в нейтральном статусе. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
МОК сохранил рекомендации по взрослым спортсменам из России
Вчера, 19:43
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Михаил Дегтярев
 
