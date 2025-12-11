https://ria.ru/20251211/chempionka-2061272548.html
Двухкратную олимпийскую чемпионку по биатлону внесли в базу "Миротворца"
Двухкратную олимпийскую чемпионку по биатлону внесли в базу "Миротворца"
Двухкратную олимпийскую чемпионку по биатлону внесли в базу "Миротворца"
Двухкратная олимпийская чемпионка в эстафете по биатлону. заслуженный мастер спорта России Анна Богалий внесена в базу данных скандального украинского сайта...
Двухкратную олимпийскую чемпионку по биатлону внесли в базу "Миротворца"
Двухкратную олимпийскую чемпионку Богалий внесли в базу "Миротворца"
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Двухкратная олимпийская чемпионка в эстафете по биатлону. заслуженный мастер спорта России Анна Богалий внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные чемпионки были внесены в базу ресурса в среду. Её обвиняют в публичной поддержке России, покушении на территориальную целостность Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.