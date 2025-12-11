https://ria.ru/20251211/boks-2061538113.html
Гаджимагомедов поборется за третье золото чемпионата мира по боксу
Гаджимагомедов поборется за третье золото чемпионата мира по боксу - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Гаджимагомедов поборется за третье золото чемпионата мира по боксу
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Гаджимагомедов поборется за третье золото чемпионата мира по боксу
