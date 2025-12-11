Атаев прокомментировал отсутствие американцев на ЧМ

ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Россиянин Шарабутдин Атаев заявил РИА Новости, что отсутствие американских спортсменов на чемпионате мира по боксу в Дубае не сказывается на уровне турнира.

В конце февраля 2023 года Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в IBA

"На чемпионате мира уровень конкуренции очень высокий, здесь участвует более 100 стран, поэтому есть ребята достойного уровня. У американцев очень редко бывают хорошие любительские боксеры, поэтому не потеря, что их нет", - сказал Атаев.

Ранее Атаев вышел в финал чемпионата мира по боксу. В поединке в весовой категории до 86 кг Атаев одолел Георгия Кушиташвили из Грузии, ранее представлявшего Россию. Финальные бои чемпионата мира по боксу среди мужчин состоятся 13 декабря.

"На турнире столько наших земляков. Это мотивирует и дает огня, чтобы работать. Конечно, стараюсь не концентрироваться на этом и продолжать работать дальше. Сейчас настрой только на победу", - добавил он.