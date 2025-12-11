https://ria.ru/20251211/boks-2061491548.html
Атаев прокомментировал отсутствие американцев на ЧМ
Россиянин Шарабутдин Атаев заявил РИА Новости, что отсутствие американских спортсменов на чемпионате мира по боксу в Дубае не сказывается на уровне турнира. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
спорт, георгий кушиташвили, iba
Единоборства, Спорт, Георгий Кушиташвили, IBA
ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Россиянин Шарабутдин Атаев заявил РИА Новости, что отсутствие американских спортсменов на чемпионате мира по боксу в Дубае не сказывается на уровне турнира.
В конце февраля 2023 года Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в IBA
"На чемпионате мира уровень конкуренции очень высокий, здесь участвует более 100 стран, поэтому есть ребята достойного уровня. У американцев очень редко бывают хорошие любительские боксеры, поэтому не потеря, что их нет", - сказал Атаев.
Ранее Атаев вышел в финал чемпионата мира по боксу. В поединке в весовой категории до 86 кг Атаев одолел Георгия Кушиташвили
из Грузии, ранее представлявшего Россию. Финальные бои чемпионата мира по боксу среди мужчин состоятся 13 декабря.
"На турнире столько наших земляков. Это мотивирует и дает огня, чтобы работать. Конечно, стараюсь не концентрироваться на этом и продолжать работать дальше. Сейчас настрой только на победу", - добавил он.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.