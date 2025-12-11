Американский боксер тепло высказался о Бетербиеве

ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Американский боксер Шеннон Бриггс в разговоре с РИА Новости назвал отличным бойцом бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу россиянина Артура Бетербиева.
У 40-летнего Бетербиева 21 победа и одно поражение на профессиональном ринге. В феврале он проиграл Дмитрию Биволу решением большинства судей и уступил соотечественнику титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO).
«
"Мне очень нравится Бетербиев. Он великолепный боец. Сейчас я с нетерпением жду боя Гассиева с Пулевым. Все эти ребята - отличные бойцы", - сказал Бриггс.
11 декабря в рамках чемпионата мира по боксу среди мужчин проходят полуфинальные поединки.
"Поражен атмосферой здесь, она просто невероятная. Здорово видеть такое в любительском боксе. Никогда в жизни не видел ничего подобного, кроме Олимпийских игр. Любой боксер-любитель в мире должен стремиться быть частью того, что делает IBA. 13 российских бойцов в полуфинальных поединках? Бойцы очень высокого уровня со всего мира принимают участие в чемпионате мира, я очень рад видеть такое количество бойцов. Здесь нет американских спортсменов, я собираюсь поработать над этим, и в следующем году приеду со своей собственной командой из США. Это моя цель", - добавил Бриггс.