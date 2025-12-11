https://ria.ru/20251211/boks-2061257334.html
Шестеро боксеров из России вышли в полуфинал ЧМ в Дубае
2025-12-11T00:56:00+03:00
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Шестеро россиян по итогам вечерней сессии вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
В следующую стадию турнира вышли Баир Батлаев (весовая категория - до 51 кг), Андрей Пегливанян (57 кг), Илья Попов (63,5 кг),Сергей Колденков (71 кг), Джамбулат Бижамов (80 кг) и Муслим Гаджимагомедов (92 кг).
Ранее в среду в полуфинал чемпионата мира вышли россияне Эдмонд Худоян (48 кг), Вячеслав Рогозин (54 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Евгений Кооль (67 кг), Исмаил Муцольгов (75 кг), Шарабутдин Атаев (86 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).
По итогам двух сессий все 13 россиян вышли в полуфинал турнира и как минимум станут бронзовыми призерами. Чемпионат мира по боксу среди мужчин продлится до 13 декабря.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.