Шестеро боксеров из России вышли в полуфинал ЧМ в Дубае

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Шестеро россиян по итогам вечерней сессии вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.

В следующую стадию турнира вышли Баир Батлаев (весовая категория - до 51 кг), Андрей Пегливанян (57 кг), Илья Попов (63,5 кг),Сергей Колденков (71 кг), Джамбулат Бижамов (80 кг) и Муслим Гаджимагомедов (92 кг).

Ранее в среду в полуфинал чемпионата мира вышли россияне Эдмонд Худоян (48 кг), Вячеслав Рогозин (54 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Евгений Кооль (67 кг), Исмаил Муцольгов (75 кг), Шарабутдин Атаев (86 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

По итогам двух сессий все 13 россиян вышли в полуфинал турнира и как минимум станут бронзовыми призерами. Чемпионат мира по боксу среди мужчин продлится до 13 декабря.