Биатлон
 
11:10 11.12.2025 (обновлено: 11:13 11.12.2025)
Метеля выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Тюмени
Виктория Метеля. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Биатлонистка Виктория Метеля стала победительницей индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.
Метеля преодолела дистанцию в 12,5 километра за 28 минут 49,9 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Юлия Коваленко (отставание 52,9 секунды; 2 промаха). Третьей стала Кристина Резцова (+1.02,4; 3).
В пятницу в Тюмени пройдет мужская индивидуальная гонка, на субботу запланированы спринты. Этап закончится масс-стартами 14 декабря.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Дегтярев заявил, что уверен в победе Союза биатлонистов России в CAS
10 декабря, 12:43
 
Биатлон Спорт Кристина Резцова Юлия Коваленко Кубок России по биатлону
 
