https://ria.ru/20251211/beterbii-2061432734.html
Бетербиев оценил уровень развития бокса в России
Бетербиев оценил уровень развития бокса в России - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Бетербиев оценил уровень развития бокса в России
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что верит в повышение уровня бокса в России. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T16:37:00+03:00
2025-12-11T16:37:00+03:00
2025-12-11T16:52:00+03:00
спорт
россия
артур бетербиев
чемпионат мира по боксу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999260378_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_5b1d5ea4e36110211c07f1f07c20b61a.jpg
/20251211/boks-2061257334.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999260378_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d6bd765e6b207307f6ae449719ed45a7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, артур бетербиев, чемпионат мира по боксу
Спорт, Россия, Артур Бетербиев, Чемпионат мира по боксу
Бетербиев оценил уровень развития бокса в России
Бетербиев заявил, что верит в повышение уровня бокса в России