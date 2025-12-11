Бетербиев оценил уровень развития бокса в России

ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что верит в повышение уровня бокса в России.

Ранее 13 россиян вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу и как минимум станут бронзовыми призерами. Турнир среди мужчин продлится до 13 декабря.