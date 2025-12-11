Бетербиев заявил о желании провести третий бой против Бивола

ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что хотел бы провести третий бой против соотечественника Дмитрия Бивола.

"В Питере живет один парень (Дмитрий Бивол - прим.ред.), с ним бы хотел побоксировать. Обещали третий бой, но пока что-то человек на больничном. Надеюсь, выздоровеет. Забрал бы я третий бой? Мне было бы очень интересно, постараюсь", - сказал Бетербиев.