Бетербиев заявил о желании провести третий бой против Бивола

ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что хотел бы провести третий бой против соотечественника Дмитрия Бивола.
В феврале Бивол в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержал победу над Артуром Бетербиевым решением большинства судей и завоевал принадлежавшие соотечественнику титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе. В первом бою победил Бетербиев, объединив пояса и став абсолютным чемпионом мира.
"В Питере живет один парень (Дмитрий Бивол - прим.ред.), с ним бы хотел побоксировать. Обещали третий бой, но пока что-то человек на больничном. Надеюсь, выздоровеет. Забрал бы я третий бой? Мне было бы очень интересно, постараюсь", - сказал Бетербиев.
9 августа, 01:36