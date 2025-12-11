Рейтинг@Mail.ru
Бетербиев заявил о желании провести третий бой против Бивола - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 11.12.2025 (обновлено: 16:52 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/beterbii-2061428741.html
Бетербиев заявил о желании провести третий бой против Бивола
Бетербиев заявил о желании провести третий бой против Бивола - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Бетербиев заявил о желании провести третий бой против Бивола
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что хотел бы провести третий бой против соотечественника Дмитрия Бивола. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T16:28:00+03:00
2025-12-11T16:52:00+03:00
спорт
бокс
саудовская аравия
артур бетербиев
дмитрий бивол
wbo
ibf
wba
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999260506_0:66:1080:674_1920x0_80_0_0_1e2c0d5612d6b0e80ea920b78c53d7ad.jpg
/20250809/bivol-2034266533.html
саудовская аравия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999260506_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_971a1565705ca2f7673106c28fb93370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бокс, саудовская аравия, артур бетербиев, дмитрий бивол, wbo, ibf, wba
Спорт, Бокс, Саудовская Аравия, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол, WBO, IBF, WBA
Бетербиев заявил о желании провести третий бой против Бивола

Артур Бетербиев хочет провести третий бой против Дмитрия Бивола

© Соцсети боксераАртур Бетербиев
Артур Бетербиев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Соцсети боксера
Артур Бетербиев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что хотел бы провести третий бой против соотечественника Дмитрия Бивола.
В феврале Бивол в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержал победу над Артуром Бетербиевым решением большинства судей и завоевал принадлежавшие соотечественнику титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе. В первом бою победил Бетербиев, объединив пояса и став абсолютным чемпионом мира.
"В Питере живет один парень (Дмитрий Бивол - прим.ред.), с ним бы хотел побоксировать. Обещали третий бой, но пока что-то человек на больничном. Надеюсь, выздоровеет. Забрал бы я третий бой? Мне было бы очень интересно, постараюсь", - сказал Бетербиев.
Дмитрий Бивол - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Бивол рассказал об операции после претензий Бетербиева
9 августа, 01:36
 
СпортБоксСаудовская АравияАртур БетербиевДмитрий БиволWBOIBFWBA
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала