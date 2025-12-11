Рейтинг@Mail.ru
Ян прошел тяжелый путь, считает Бетербиев
Единоборства
 
16:46 11.12.2025
Ян прошел тяжелый путь, считает Бетербиев
Ян прошел тяжелый путь, считает Бетербиев

Бетербиев: по спортивным составляющим Ян прошел тяжелый путь

ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян прошел тяжелый путь.
Ранее Ян победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 323.
"Я не знаю его лично, но чисто по спортивным составляющим он прошел тяжелый путь. Не в первый раз он дрался за пояс, поэтому мне захотелось его поздравить. Молодец!" - заявил Бетербиев.
Дуров заявил, что рад победе Петра Яна в поединке за титул UFC
Единоборства
 
