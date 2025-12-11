https://ria.ru/20251211/ataev-2061479867.html
Атаев вышел в финал ЧМ по боксу
Атаев вышел в финал ЧМ по боксу - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Атаев вышел в финал ЧМ по боксу
Россиянин Шарабутдин Атаев вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
единоборства
спорт
бокс
iba
георгий кушиташвили
чемпионат мира по боксу
Единоборства, Спорт, Бокс, IBA, Георгий Кушиташвили, Чемпионат мира по боксу
Атаев вышел в финал ЧМ по боксу
Атаев вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 86 килограмм