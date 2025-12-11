https://ria.ru/20251211/ardashev-2061327662.html
Лыжник Ардашев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Лыжник Ардашев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Сергей Ардашев стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем в рамках третьего этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Чусовом... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Лыжник Ардашев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России
Лыжник Ардашев выиграл гонку с раздельным стартом на третьем этапе Кубка России