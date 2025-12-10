Рейтинг@Mail.ru
Васильев объяснил протест НОК Украины против российских фигуристов на Играх - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
11:53 10.12.2025
Васильев объяснил протест НОК Украины против российских фигуристов на Играх
Васильев объяснил протест НОК Украины против российских фигуристов на Играх
Васильев объяснил протест НОК Украины против российских фигуристов на Играх

Васильев объяснил протест Украины против российских фигуристов страхом репрессий

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Протест Национального олимпийского комитета (НОК) Украины против допуска российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх 2026 года обречен на провал и вызван опасением репрессий в своей стране в случае отсутствия подобных действий, заявил РИА Новости двукратный победитель Игр в биатлоне Дмитрий Васильев.
Ранее НОК Украины выступил с заявлением против участия Петросян и Гуменника в зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Россияне добились подобного права в сентябре, успешно выступив на квалификационном турнире в Пекине.
«
"Руководству спорта Украины не остается ничего, как создавать видимость протестов. Я думаю, что они уже давно поняли, что близка неизбежность участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Но по инерции они все равно продолжают возмущаться против допуска россиян. Удивляться не приходится, ведь перед ними сейчас стоит такая задача", - сказал Васильев.
"И если они не будут выполнять свою роль, то совершенно очевидно, что будут подвергнуты репрессиям в своей стране. Поэтому я на них даже не сильно обижаюсь. И в то же время надеюсь, что мировое спортивное сообщество делает какие-то выводы. И понимает, что возвращение наших спортсменов на международную арену - это уже неизбежный факт. Да, небыстро, постепенно, но нас ведь возвращают", - добавил собеседник агентства.
В настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли Петросян и Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Роднина оценила шансы Петросян и Гуменника выиграть медали Олимпиады-2026
1 декабря, 16:16
 
