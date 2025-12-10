https://ria.ru/20251210/vasilev-2061061085.html
Васильев объяснил протест НОК Украины против российских фигуристов на Играх
Васильев объяснил протест НОК Украины против российских фигуристов на Играх - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Васильев объяснил протест НОК Украины против российских фигуристов на Играх
Протест Национального олимпийского комитета (НОК) Украины против допуска российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T11:53:00+03:00
2025-12-10T11:53:00+03:00
2025-12-10T11:53:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_0:243:3027:1946_1920x0_80_0_0_2466fc0b6a47662b7e7bca918b1d6b52.jpg
/20251201/rodnina-2058965813.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_15ce6562958f7880e51640539851b438.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, аделия петросян
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян
Васильев объяснил протест НОК Украины против российских фигуристов на Играх
Васильев объяснил протест Украины против российских фигуристов страхом репрессий
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Протест Национального олимпийского комитета (НОК) Украины против допуска российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх 2026 года обречен на провал и вызван опасением репрессий в своей стране в случае отсутствия подобных действий, заявил РИА Новости двукратный победитель Игр в биатлоне Дмитрий Васильев.
Ранее НОК Украины выступил с заявлением против участия Петросян и Гуменника в зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Россияне добились подобного права в сентябре, успешно выступив на квалификационном турнире в Пекине.
«
"Руководству спорта Украины не остается ничего, как создавать видимость протестов. Я думаю, что они уже давно поняли, что близка неизбежность участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Но по инерции они все равно продолжают возмущаться против допуска россиян. Удивляться не приходится, ведь перед ними сейчас стоит такая задача", - сказал Васильев.
"И если они не будут выполнять свою роль, то совершенно очевидно, что будут подвергнуты репрессиям в своей стране. Поэтому я на них даже не сильно обижаюсь. И в то же время надеюсь, что мировое спортивное сообщество делает какие-то выводы. И понимает, что возвращение наших спортсменов на международную арену - это уже неизбежный факт. Да, небыстро, постепенно, но нас ведь возвращают", - добавил собеседник агентства.
В настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли Петросян и Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.