Васильев объяснил протест НОК Украины против российских фигуристов на Играх

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Протест Национального олимпийского комитета (НОК) Украины против допуска российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх 2026 года обречен на провал и вызван опасением репрессий в своей стране в случае отсутствия подобных действий, заявил РИА Новости двукратный победитель Игр в биатлоне Дмитрий Васильев.

"Руководству спорта Украины не остается ничего, как создавать видимость протестов. Я думаю, что они уже давно поняли, что близка неизбежность участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Но по инерции они все равно продолжают возмущаться против допуска россиян. Удивляться не приходится, ведь перед ними сейчас стоит такая задача", - сказал Васильев.

"И если они не будут выполнять свою роль, то совершенно очевидно, что будут подвергнуты репрессиям в своей стране. Поэтому я на них даже не сильно обижаюсь. И в то же время надеюсь, что мировое спортивное сообщество делает какие-то выводы. И понимает, что возвращение наших спортсменов на международную арену - это уже неизбежный факт. Да, небыстро, постепенно, но нас ведь возвращают", - добавил собеседник агентства.