Валуев заявил, что нельзя быть довольными ограниченным допуском от FIS
14:44 10.12.2025
Валуев заявил, что нельзя быть довольными ограниченным допуском от FIS
Валуев заявил, что нельзя быть довольными ограниченным допуском от FIS
Валуев заявил, что нельзя быть довольными ограниченным допуском от FIS
Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить к международным соревнованиям трех российских спортсменов не должно считаться...
лыжные гонки
спорт
николай валуев
анастасия таталина
дарья непряева
спорт, николай валуев, анастасия таталина, дарья непряева
Лыжные гонки, Спорт, Николай Валуев, Анастасия Таталина, Дарья Непряева
Валуев заявил, что нельзя быть довольными ограниченным допуском от FIS

Валуев считает, что нельзя удовлетворяться ограниченным допуском от FIS

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить к международным соревнованиям трех российских спортсменов не должно считаться успехом, нужно добиваться полноценного участия на равных условиях, заявил РИА Новости экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев.
FIS в среду одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса. Спортсмены смогут принять участие в квалификации к Олимпиаде и других международных соревнованиях.
"Как можно допустить одних, не допуская других? Если допускать, то всех. Ребенка нужно накормить тарелкой супа, а ему дают только несколько ложек. Можно сказать, что дело сдвинулось, но все равно он умрет с голоду. Только попозже. Наполовину беременной быть невозможно", - сказал Валуев.
"Мы радуемся этому решению - тихо, где-то в сторонке. Нам давно указали наше место", - подчеркнул собеседник агентства.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой
Лыжные гонкиСпортНиколай ВалуевАнастасия ТаталинаДарья Непряева
 
