Валуев заявил, что нельзя быть довольными ограниченным допуском от FIS

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить к международным соревнованиям трех российских спортсменов не должно считаться успехом, нужно добиваться полноценного участия на равных условиях, заявил РИА Новости экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев.