Валуев заявил, что нельзя быть довольными ограниченным допуском от FIS

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить к международным соревнованиям трех российских спортсменов не должно считаться успехом, нужно добиваться полноценного участия на равных условиях, заявил РИА Новости экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев.
FIS в среду одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса. Спортсмены смогут принять участие в квалификации к Олимпиаде и других международных соревнованиях.
"Как можно допустить одних, не допуская других? Если допускать, то всех. Ребенка нужно накормить тарелкой супа, а ему дают только несколько ложек. Можно сказать, что дело сдвинулось, но все равно он умрет с голоду. Только попозже. Наполовину беременной быть невозможно", - сказал Валуев.
"Мы радуемся этому решению - тихо, где-то в сторонке. Нам давно указали наше место", - подчеркнул собеседник агентства.