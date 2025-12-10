https://ria.ru/20251210/universitet-2061058916.html
В США футболистка университетской команды скончалась в 19-летнем возрасте
В США футболистка университетской команды скончалась в 19-летнем возрасте
Футболистка женской команды американского Университета Райса (Хьюстон, штат Техас) Клэр Трейси умерла в возрасте 19 лет, сообщается на сайте учебного заведения.
спорт
В США футболистка университетской команды Трейси скончалась в 19-летнем возрасте
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Футболистка женской команды американского Университета Райса (Хьюстон, штат Техас) Клэр Трейси умерла в возрасте 19 лет, сообщается на сайте учебного заведения.
Сообщается, что Трейси скончалась в воскресенье. Причина смерти не разглашается. По информации Daily Mail, студентка была найдена мертвой в жилом комплексе за пределами кампуса в двух кварталах от университета. Отмечается, что спортсменка поступила в университет осенью 2024 года.
"С глубоким сожалением сообщаю вам, что Клэр Трейси, студентка второго курса, скончалась в воскресенье. Она была талантливой спортсменкой, которая приводила свою школу к многочисленным победам на чемпионатах. Клэр изучала финансы, у нее было много близких друзей, и она обладала яркой душой. Наши мысли с семьей Клэр и со всеми, кто ее знал и скорбит о ее утрате", - сообщила декан университета Бриджет К. Горман.