Рейтинг@Mail.ru
В США футболистка университетской команды скончалась в 19-летнем возрасте - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:46 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/universitet-2061058916.html
В США футболистка университетской команды скончалась в 19-летнем возрасте
В США футболистка университетской команды скончалась в 19-летнем возрасте - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
В США футболистка университетской команды скончалась в 19-летнем возрасте
Футболистка женской команды американского Университета Райса (Хьюстон, штат Техас) Клэр Трейси умерла в возрасте 19 лет, сообщается на сайте учебного заведения. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T11:46:00+03:00
2025-12-10T11:46:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787934230_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_d94929adcab0008d189a6e0e22fbac75.jpg
/20251208/debuk-2060616009.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787934230_358:0:3087:2047_1920x0_80_0_0_964436df321bfed284cf5f6952c44cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Футбол, Спорт
В США футболистка университетской команды скончалась в 19-летнем возрасте

В США футболистка университетской команды Трейси скончалась в 19-летнем возрасте

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Футболистка женской команды американского Университета Райса (Хьюстон, штат Техас) Клэр Трейси умерла в возрасте 19 лет, сообщается на сайте учебного заведения.
Сообщается, что Трейси скончалась в воскресенье. Причина смерти не разглашается. По информации Daily Mail, студентка была найдена мертвой в жилом комплексе за пределами кампуса в двух кварталах от университета. Отмечается, что спортсменка поступила в университет осенью 2024 года.
"С глубоким сожалением сообщаю вам, что Клэр Трейси, студентка второго курса, скончалась в воскресенье. Она была талантливой спортсменкой, которая приводила свою школу к многочисленным победам на чемпионатах. Клэр изучала финансы, у нее было много близких друзей, и она обладала яркой душой. Наши мысли с семьей Клэр и со всеми, кто ее знал и скорбит о ее утрате", - сообщила декан университета Бриджет К. Горман.
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Бывший игрок сборной Бельгии умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 54 лет
8 декабря, 16:48
 
ФутболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала