FIS допустила российскую фристайлистку Таталину до олимпийской квалификации

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку чемпионки мира 2021 года по фристайлу россиянки Анастасии Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.
Таким образом, Таталина сможет принять участие в квалификации к Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля, а также в других международных соревнованиях под эгидой FIS.
Кроме того, нейтральный статус получили белорусские фристайлисты Анастасия Андриянова, Анна Деруго, Игорь Дребенков, Анна Гуськова, Владислав Вознюк, а также белорусская горнолыжница Мария Шканова.
В декабре CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Таталиной 25 лет. Она чемпионка мира 2021 года в биг-эйре. В 2018 году Таталина выиграла национальное первенство в аналогичной дисциплине, в 2019 году стала серебряным призером зимней Универсиады в слоупстайле.