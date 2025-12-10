Рейтинг@Mail.ru
FIS допустила российскую фристайлистку Таталину до олимпийской квалификации - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 10.12.2025 (обновлено: 14:20 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/tatalina-2061097282.html
FIS допустила российскую фристайлистку Таталину до олимпийской квалификации
FIS допустила российскую фристайлистку Таталину до олимпийской квалификации - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
FIS допустила российскую фристайлистку Таталину до олимпийской квалификации
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку чемпионки мира 2021 года по фристайлу россиянки Анастасии Таталиной на получение... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T13:21:00+03:00
2025-12-10T14:20:00+03:00
спорт
фристайл
анастасия таталина
международная федерация лыжного спорта (fis)
мария шканова
анна гуськова
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771563227_0:122:3210:1928_1920x0_80_0_0_96256961204a6476ab4dfc0e3f5851cc.jpg
/20251210/korostelev-2061097044.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771563227_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_7e986cf95c94f8409a319c8be8f8b9cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, фристайл, анастасия таталина, международная федерация лыжного спорта (fis), мария шканова, анна гуськова, спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Фристайл, Анастасия Таталина, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Мария Шканова, Анна Гуськова, Спортивный арбитражный суд (CAS)
FIS допустила российскую фристайлистку Таталину до олимпийской квалификации

Российскую фристайлистку Таталину допустили до олимпийской квалификации

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнастасия Таталина
Анастасия Таталина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку чемпионки мира 2021 года по фристайлу россиянки Анастасии Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.
Таким образом, Таталина сможет принять участие в квалификации к Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля, а также в других международных соревнованиях под эгидой FIS.
Кроме того, нейтральный статус получили белорусские фристайлисты Анастасия Андриянова, Анна Деруго, Игорь Дребенков, Анна Гуськова, Владислав Вознюк, а также белорусская горнолыжница Мария Шканова.
В декабре CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Таталиной 25 лет. Она чемпионка мира 2021 года в биг-эйре. В 2018 году Таталина выиграла национальное первенство в аналогичной дисциплине, в 2019 году стала серебряным призером зимней Универсиады в слоупстайле.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой
Вчера, 13:21
 
СпортФристайлАнастасия ТаталинаМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)Мария ШкановаАнна ГуськоваСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала