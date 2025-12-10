FIS допустила российскую фристайлистку Таталину до олимпийской квалификации

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку чемпионки мира 2021 года по фристайлу россиянки Анастасии Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Таталиной 25 лет. Она чемпионка мира 2021 года в биг-эйре. В 2018 году Таталина выиграла национальное первенство в аналогичной дисциплине, в 2019 году стала серебряным призером зимней Универсиады в слоупстайле.