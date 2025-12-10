Рейтинг@Mail.ru
Свищев прокомментировал выпад НОК Украины против российских фигуристов - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
13:11 10.12.2025
Свищев прокомментировал выпад НОК Украины против российских фигуристов
Выступление Национального олимпийского комитета (НОК) Украины против допуска российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
спорт, украина, пекин, дмитрий свищев, италия, аделия петросян, госдума рф, нок, международный союз конькобежцев (isu)
Спорт, Украина, Пекин, Дмитрий Свищев, Италия, Аделия Петросян, Госдума РФ, НОК, Международный союз конькобежцев (ISU)
Свищев прокомментировал выпад НОК Украины против российских фигуристов

Свищев заявил, что НОК Украины выполняют указы политиков страны

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Выступление Национального олимпийского комитета (НОК) Украины против допуска российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх 2026 года продиктовано указаниями политиков страны, но большинство спортивного мира поддерживает участие россиян в международных стартах, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее НОК Украины обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) с требованием отстранить Петросян и Гуменника от участия в зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Россияне добились подобного права в сентябре, успешно выступив на квалификационном турнире в Пекине.
"Пусть украинцы выступают, я думаю, что на это вообще не надо обращать внимания. ISU же четко сообщил, кто выступает от России. Может быть, нас это не устраивает, потому что мы считаем, что все без исключения наши спортсмены должны быть допущены к соревнованиям. Нам не надо реагировать на заявление НОК Украины, ведь эта структура четко выполняет указивки политического руководства своей страны. И украинцы будут против всего, что связано с допуском россиян, - и не только в фигурном катании, но и в других видах спорта", - сказал Свищев.
"Они понимают, что идет уже необратимый процесс по полному восстановлению наших спортсменов в правах. Его невозможно остановить, но украинская сторона хочет хоть как-то притормозить это движение и найти себе хоть каких-то сторонников. Понятно, что их поддержали прибалты и какие-то скандинавы. И все. Но весь прогрессивный мир и все цивилизованное спортивное движение, конечно, выступают за полное возвращение наших спортсменов", - добавил собеседник агентства.
В настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли Петросян и Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
СпортУкраинаПекинДмитрий СвищевИталияАделия ПетросянГосдума РФНОКМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
