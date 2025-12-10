Свищев прокомментировал выпад НОК Украины против российских фигуристов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Выступление Национального олимпийского комитета (НОК) Украины против допуска российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх 2026 года продиктовано указаниями политиков страны, но большинство спортивного мира поддерживает участие россиян в международных стартах, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

"Они понимают, что идет уже необратимый процесс по полному восстановлению наших спортсменов в правах. Его невозможно остановить, но украинская сторона хочет хоть как-то притормозить это движение и найти себе хоть каких-то сторонников. Понятно, что их поддержали прибалты и какие-то скандинавы. И все. Но весь прогрессивный мир и все цивилизованное спортивное движение, конечно, выступают за полное возвращение наших спортсменов", - добавил собеседник агентства.