Коростелев рассказал, что иностранные спортсмены поздравили его с допуском
Коростелев рассказал, что иностранные спортсмены поздравили его с допуском
Коростелев рассказал, что иностранные спортсмены поздравили его с допуском
Российский лыжник Савелий Коростелев, получивший нейтральный статус, заявил РИА Новости, что с радостью планирует дебютировать на этапе Кубка мира, с чем его...
2025-12-10T16:24:00+03:00
2025-12-10T16:24:00+03:00
2025-12-10T16:44:00+03:00
савелий коростелев
дарья непряева
спорт
лыжные гонки
савелий коростелев, дарья непряева, спорт
Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спорт, Лыжные гонки
Коростелев рассказал, что иностранные спортсмены поздравили его с допуском
Коростелев заявил, что зарубежные лыжники поздравили его с допуском до стартов