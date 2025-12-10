Рейтинг@Mail.ru
Коростелев рассказал, что иностранные спортсмены поздравили его с допуском - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:24 10.12.2025 (обновлено: 16:44 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/status-2061166351.html
Коростелев рассказал, что иностранные спортсмены поздравили его с допуском
Коростелев рассказал, что иностранные спортсмены поздравили его с допуском - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Коростелев рассказал, что иностранные спортсмены поздравили его с допуском
Российский лыжник Савелий Коростелев, получивший нейтральный статус, заявил РИА Новости, что с радостью планирует дебютировать на этапе Кубка мира, с чем его... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T16:24:00+03:00
2025-12-10T16:44:00+03:00
савелий коростелев
дарья непряева
спорт
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643891_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_176d107b8fac0a79f15931d4859b7257.jpg
/20251210/lyzhi-2061152794.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643891_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_506145aa28af9cb12fe6b7f021661d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
савелий коростелев, дарья непряева, спорт
Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спорт, Лыжные гонки
Коростелев рассказал, что иностранные спортсмены поздравили его с допуском

Коростелев заявил, что зарубежные лыжники поздравили его с допуском до стартов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Савелий Коростелев, получивший нейтральный статус, заявил РИА Новости, что с радостью планирует дебютировать на этапе Кубка мира, с чем его поздравили иностранные спортсмены.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.
"Я рад, что так сложилось. Впереди дебют. Уже получил пару поздравлений от иностранцев", - сказал Коростелев.
Коростелеву 22 года. Он является четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне Кубка страны он располагается на второй строчке в общем зачете.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Фетисов обвинил FIS в цинизме и издевательстве после решения по лыжникам
Вчера, 15:52
 
Лыжные гонкиСавелий КоростелевДарья НепряеваСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала