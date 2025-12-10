"Старт" обыграл казанское "Динамо" в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нижегородский "Старт" одержал победу над казанским "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 6:3. В составе "Старта" дублем отметился Анатолий Голубков (14-я и 24-я минуты), мячи также забросили Дмитрий Баранов (65), Петр Цыганенко (67), Руслан Сущев (69) и Игорь Вассерман (86). У "Динамо" отличились Иван Соловьев (11), Олег Рязанов (76) и Олег Тарнаруцкий (78).