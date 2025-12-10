Рейтинг@Mail.ru
"Старт" обыграл казанское "Динамо" в матче чемпионата России по бенди - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
21:14 10.12.2025
"Старт" обыграл казанское "Динамо" в матче чемпионата России по бенди
"Старт" обыграл казанское "Динамо" в матче чемпионата России по бенди
"Старт" обыграл казанское "Динамо" в матче чемпионата России по бенди

© Фото : Пресс-служба Федерация хоккея с мячом РоссииСтадион в Димитровграде
© Фото : Пресс-служба Федерация хоккея с мячом России
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нижегородский "Старт" одержал победу над казанским "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 6:3. В составе "Старта" дублем отметился Анатолий Голубков (14-я и 24-я минуты), мячи также забросили Дмитрий Баранов (65), Петр Цыганенко (67), Руслан Сущев (69) и Игорь Вассерман (86). У "Динамо" отличились Иван Соловьев (11), Олег Рязанов (76) и Олег Тарнаруцкий (78).
"Старт", набрав 15 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. Команда выиграла пять матчей подряд. "Динамо" (4) располагается на девятой строчке.
Результаты других матчей:
"СКА - Уральский трубник" (Первоуральск) - "Водник" (Архангельск) - 5:2;
"Родина" (Киров) - "Волга" (Ульяновск) - 4:2.
"Кузбасс" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Кузбасс" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
СпортНижний НовгородПервоуральскАрхангельскСтарт (Нижний Новгород)
 
