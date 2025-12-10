Рейтинг@Mail.ru
На этапе Кубка мира в Давосе могут выступить россияне, заявили в FIS - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:20 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/shpits-2061026947.html
На этапе Кубка мира в Давосе могут выступить россияне, заявили в FIS
На этапе Кубка мира в Давосе могут выступить россияне, заявили в FIS - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
На этапе Кубка мира в Давосе могут выступить россияне, заявили в FIS
Спортивный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Сандра Шпиц заявила, что на третьем этапе Кубка мира в Давосе могут принять участие РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T10:20:00+03:00
2025-12-10T10:20:00+03:00
лыжные гонки
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835695875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_90e24eb24ea9c913b58413b9b1a486d6.jpg
/20251203/borodavko-2059454764.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835695875_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a3c35c9dc75e506ced2a079ae607f20e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Лыжные гонки, Спорт
На этапе Кубка мира в Давосе могут выступить россияне, заявили в FIS

Шпиц: на этапе Кубка мира в Давосе могут выступить пара российских лыжников

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Спринт
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Спринт - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спортивный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Сандра Шпиц заявила, что на третьем этапе Кубка мира в Давосе могут принять участие несколько российских лыжников, соответствующих критериям организации.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
«
"В критериях допуска указано, что спортсмены должны сохранять нейтральный статус и не иметь добровольных связей с военными структурами. Под добровольными связями мы имеем в виду осознанное участие и получение денежного вознаграждения, то есть наличие контракта. Это принципиально важный момент. Во многих странах есть обязательная служба, от которой невозможно отказаться, и она не влияет на нашу оценку. Также мы не учитываем контракты, заключенные до начала боевых действий. Спортсмены пишут нам на электронную почту, и мы информируем их о дальнейших шагах. Они заполняют анкету с обязательными данными и оплачивают проверку. Эту проверку выполняет независимая организация, она, например, анализирует публикации в соцсетях. Мы полностью уверены в том, что получаем корректную информацию.", - цитирует Шпиц SVT.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря. "Мы надеемся, что сможем обработать все это в течение пары дней. Не могу обещать, но все может произойти. Предполагаю, что пара человек (из России и Белоруссии) выступят в Давосе", - добавила Шпиц.
FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Бородавко: из заявки на нейтральный статус могут вылететь многие лыжники
3 декабря, 11:32
 
Лыжные гонкиСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала