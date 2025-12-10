На этапе Кубка мира в Давосе могут выступить россияне, заявили в FIS

«

"В критериях допуска указано, что спортсмены должны сохранять нейтральный статус и не иметь добровольных связей с военными структурами. Под добровольными связями мы имеем в виду осознанное участие и получение денежного вознаграждения, то есть наличие контракта. Это принципиально важный момент. Во многих странах есть обязательная служба, от которой невозможно отказаться, и она не влияет на нашу оценку. Также мы не учитываем контракты, заключенные до начала боевых действий. Спортсмены пишут нам на электронную почту, и мы информируем их о дальнейших шагах. Они заполняют анкету с обязательными данными и оплачивают проверку. Эту проверку выполняет независимая организация, она, например, анализирует публикации в соцсетях. Мы полностью уверены в том, что получаем корректную информацию.", - цитирует Шпиц SVT.