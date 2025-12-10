Рейтинг@Mail.ru
Саночникам из России одобрили визы США для выступления на этапах Кубка мира - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
12:31 10.12.2025
Саночникам из России одобрили визы США для выступления на этапах Кубка мира
Саночникам из России одобрили визы США для выступления на этапах Кубка мира
Саночникам из России одобрили визы США для выступления на этапах Кубка мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российские саночники получили американские визы для участия в этапах Кубка мира в США, сообщила на проходящем в среду в Москве олимпийском собрании президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года.
«
"Сейчас спортсмены провели сбор в Италии и поучаствовали в международных стартах. Пока результаты далеки от наших соперников, но мы будем работать и подтягиваться. Сегодня наша сборная в Казахстане, сборникам одобрили американские визы для участия в Кубке мира", - сказала Гарт.
В США состоятся два этапа Кубка мира подряд - 12-13 декабря в Парк-Сити и 19-20 декабря в Лейк-Плэсиде. Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Саночник Репилов стал 25-м на тестовых соревнованиях в Италии
30 ноября, 14:56
 
