Сальтведт рассказал, как встретят российских спортсменов на Кубке мира

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Получение нейтрального статуса российскими лыжниками Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой не стало сюрпризом для норвежских лыжников, и на этапе Кубка мира в Давосе их встретят вежливо и с уважением, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.

"Я думаю, недоверия было бы больше, если бы к соревнованиям допустили кого-то настолько открыто высказывающегося, как Степанова. Тем не менее открытой враждебности все равно бы не было. Хотя я не могу говорить за чувства украинских лыжников, которые здесь являются единственными, на кого решение влияет напрямую", - добавил Сальтведт.