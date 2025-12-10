Рейтинг@Mail.ru
Сальтведт рассказал, как встретят российских спортсменов на Кубке мира
10.12.2025
Сальтведт рассказал, как встретят российских спортсменов на Кубке мира
Получение нейтрального статуса российскими лыжниками Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой не стало сюрпризом для норвежских лыжников, и на этапе Кубка мира... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
давос, украина, дарья непряева, савелий коростелев, спортивный арбитражный суд (cas), спорт
Давос, Украина, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Спорт
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Получение нейтрального статуса российскими лыжниками Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой не стало сюрпризом для норвежских лыжников, и на этапе Кубка мира в Давосе их встретят вежливо и с уважением, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса.
Олимпиада-2022. Шорт-трек. Третий день - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Елистратов заявил, что иностранные спортсмены тихо ждут возвращения россиян
9 сентября, 14:27
"После решения CAS были некоторые эмоциональные всплески, но не слишком сильные. А сегодняшнее одобрение FIS - это лишь то, чего ожидали. Мы даже предполагали, что в Давосе в нейтральном статусе смогут выступить еще пара российских лыжников", - сказал Сальтведт.
"Среди норвежских лыжников отношение более-менее одинаковое у всех: это не тот вариант, который они предпочли бы, пока конфликт в Украине продолжается, но сюрпризом решение не стало. Все российские и белорусские спортсмены будут встречены вежливо и с уважением. Как личности они не сделали ничего плохого. Сейчас норвежцы и лыжники из других стран, включая Линн Свен, хотят увидеть, смогут ли они ответить тем, что обойдут Непряеву и Коростелева в честной борьбе", - отметил Сальтведт.
Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.
"Я думаю, недоверия было бы больше, если бы к соревнованиям допустили кого-то настолько открыто высказывающегося, как Степанова. Тем не менее открытой враждебности все равно бы не было. Хотя я не могу говорить за чувства украинских лыжников, которые здесь являются единственными, на кого решение влияет напрямую", - добавил Сальтведт.
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол в Норвегии рассказал, кому выгодно отстранение российских спортсменов
6 декабря, 16:23
 
