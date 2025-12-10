https://ria.ru/20251210/prosinechki-2061060411.html
Экс-футболист мадридского "Реала" и "Барселоны" возглавил сборную Киргизии
Экс-футболист мадридского "Реала" и "Барселоны" возглавил сборную Киргизии - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Экс-футболист мадридского "Реала" и "Барселоны" возглавил сборную Киргизии
Бывший полузащитник мадридского "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Бывший футболист "Реала" и "Барселоны" Просинечки возглавил сборную Киргизии
БИШКЕК, 10 дек – РИА Новости. Бывший полузащитник мадридского "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Киргизского футбольного союза.
"Европейский специалист Роберт Просинечки назначен главным тренером национальной сборной Киргизии по футболу. Церемония подписания соответствующего контракта прошла сегодня, 10 декабря, при участии президента Киргизского футбольного союза Камчыбека Ташиева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение заключено на срок 1 год и 1 месяц. Если под руководством Просинечки сборная покажет успешную игру на Кубке Азии 2027 года, договор будет продлен дополнительно на три года.
Ташиев в своем выступлении, которое приводит пресс-служба, отметил, что приход Просинечки придаст сборной новый импульс, и выразил уверенность в том, что под руководством нового тренера в команде произойдут качественные изменения. Он добавил, что с новым соглашением связаны большие надежды на выход национальной сборной Киргизии на новый уровень.
Просинечки 56 лет, он возглавлял сборные Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Черногории, работал в команде Хорватии, а также был главным тренером ряда европейских клубов. В качестве футболиста выступал в том числе за загребское "Динамо", белградскую "Црвену Звезду", мадридский "Реал", "Барселону", "Севилью", "Портсмут". В 1998 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в составе сборной Хорватии.