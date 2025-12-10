Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист мадридского "Реала" и "Барселоны" возглавил сборную Киргизии
10.12.2025
Экс-футболист мадридского "Реала" и "Барселоны" возглавил сборную Киргизии
2025
Экс-футболист мадридского "Реала" и "Барселоны" возглавил сборную Киргизии

Бывший футболист "Реала" и "Барселоны" Просинечки возглавил сборную Киргизии

© AP Photo / Darko VojinovicРоберт Просинечки
БИШКЕК, 10 дек – РИА Новости. Бывший полузащитник мадридского "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Киргизского футбольного союза.
«
"Европейский специалист Роберт Просинечки назначен главным тренером национальной сборной Киргизии по футболу. Церемония подписания соответствующего контракта прошла сегодня, 10 декабря, при участии президента Киргизского футбольного союза Камчыбека Ташиева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение заключено на срок 1 год и 1 месяц. Если под руководством Просинечки сборная покажет успешную игру на Кубке Азии 2027 года, договор будет продлен дополнительно на три года.
Ташиев в своем выступлении, которое приводит пресс-служба, отметил, что приход Просинечки придаст сборной новый импульс, и выразил уверенность в том, что под руководством нового тренера в команде произойдут качественные изменения. Он добавил, что с новым соглашением связаны большие надежды на выход национальной сборной Киргизии на новый уровень.
Просинечки 56 лет, он возглавлял сборные Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Черногории, работал в команде Хорватии, а также был главным тренером ряда европейских клубов. В качестве футболиста выступал в том числе за загребское "Динамо", белградскую "Црвену Звезду", мадридский "Реал", "Барселону", "Севилью", "Портсмут". В 1998 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в составе сборной Хорватии.
