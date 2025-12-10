Экс-футболист мадридского "Реала" и "Барселоны" возглавил сборную Киргизии

БИШКЕК, 10 дек – РИА Новости. Бывший полузащитник мадридского "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Киргизского футбольного союза.

« "Европейский специалист Роберт Просинечки назначен главным тренером национальной сборной Киргизии по футболу. Церемония подписания соответствующего контракта прошла сегодня, 10 декабря, при участии президента Киргизского футбольного союза Камчыбека Ташиева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение заключено на срок 1 год и 1 месяц. Если под руководством Просинечки сборная покажет успешную игру на Кубке Азии 2027 года, договор будет продлен дополнительно на три года.

Ташиев в своем выступлении, которое приводит пресс-служба, отметил, что приход Просинечки придаст сборной новый импульс, и выразил уверенность в том, что под руководством нового тренера в команде произойдут качественные изменения. Он добавил, что с новым соглашением связаны большие надежды на выход национальной сборной Киргизии на новый уровень.