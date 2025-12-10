Рейтинг@Mail.ru
Российского тяжелоатлета дополнительно дисквалифицировали на четыре года - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 10.12.2025 (обновлено: 13:41 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/prizer-2061105903.html
Российского тяжелоатлета дополнительно дисквалифицировали на четыре года
Российского тяжелоатлета дополнительно дисквалифицировали на четыре года - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Российского тяжелоатлета дополнительно дисквалифицировали на четыре года
Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2010 года Михаил Гобеев, ранее дисквалифицированный за допинг, получил дополнительное четырехлетнее... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T13:39:00+03:00
2025-12-10T13:41:00+03:00
спорт
тяжелая атлетика
россия
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909535_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_0ad00868e9067e6cd2de30f882f1adc0.jpg
/20250813/atletika-2035056271.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909535_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_fb955d673111a6550f6dc864f1155e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тяжелая атлетика, россия, спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Тяжелая атлетика, Россия, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Российского тяжелоатлета дополнительно дисквалифицировали на четыре года

Призера ЧЕ тяжелоатлета Гобеева дополнительно дисквалифицировали на четыре года

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкМихаил Гобеев
Михаил Гобеев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в медиабанк
Михаил Гобеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2010 года Михаил Гобеев, ранее дисквалифицированный за допинг, получил дополнительное четырехлетнее отстранение за участие в соревнованиях, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
В январе 2024 года антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) назначило спортсмену четырехлетнюю дисквалификацию в связи с обнаружением запрещенных веществ в его пробах, взятых в период с мая 2012 года по май 2013 года.
ITA сообщает, что Гобеев продолжал работать в качестве тренера, судьи и организатора соревнований, а также занимал различные официальные должности в региональной федерации тяжелой атлетики. Первоначальная дисквалификация действует с 18 января 2023 года по 17 января 2027 года. С учетом дополнительной отстранение истечет 17 января 2031 года.
Гобееву 41 год. Он является победителем чемпионата России 2009 года, серебряным (2013) и трехкратным бронзовым (2010, 2012, 2015) призером национального первенства. Также он выиграл Кубок России в 2012 году и завоевал серебро чемпионата Европы в 2010-м.
Тяжелая атлетика, штанга - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Балаев выиграл чемпионат России по тяжелой атлетике
13 августа, 16:33
 
СпортТяжелая атлетикаРоссияСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала