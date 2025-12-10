Рейтинг@Mail.ru
МОК нашел кандидатуру на пост главы комиссии по этике - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
19:15 10.12.2025 (обновлено: 19:27 10.12.2025)
МОК нашел кандидатуру на пост главы комиссии по этике
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выдвинул кандидатуру Патрисии О'Брайен на пост главы комиссии по этике на четырехлетний срок, сообщила глава РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T19:15:00+03:00
2025-12-10T19:27:00+03:00
спорт, кирсти ковентри, пан ги мун, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Кирсти Ковентри, Пан Ги Мун, Международный олимпийский комитет (МОК)
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
Здание штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выдвинул кандидатуру Патрисии О'Брайен на пост главы комиссии по этике на четырехлетний срок, сообщила глава организации Кирсти Ковентри.
Об этом Ковентри сообщила на брифинге после заседания исполнительного комитета МОК в среду. Решение об утверждении ирландки в должности должны принять на 145-й сессии МОК в феврале в Милане перед стартом зимних Олимпийских игр.
О'Брайен с июля временно исполняла обязанности председателя комиссии МОК по этике. Она заняла место бывшего генерального секретаря ООН корейца Пан Ги Муна, который покинул пост по истечении второго срока полномочий. На мартовской сессии МОК он был избран почетным членом комитета.
Ранее О'Брайен работала на различных дипломатических должностях, а с 2008 по 2013 годы была заместителем генсека ООН по юридическим вопросам.
СпортКирсти КовентриПан Ги МунМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
