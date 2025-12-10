https://ria.ru/20251210/post-2061217629.html
МОК нашел кандидатуру на пост главы комиссии по этике
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выдвинул кандидатуру Патрисии О'Брайен на пост главы комиссии по этике на четырехлетний срок, сообщила глава РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T19:15:00+03:00
спорт
кирсти ковентри
пан ги мун
международный олимпийский комитет (мок)
спорт, кирсти ковентри, пан ги мун, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Кирсти Ковентри, Пан Ги Мун, Международный олимпийский комитет (МОК)
Ковентри: МОК предложил Патрисию O'Брайен на пост главы комиссии по этике