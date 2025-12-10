Рейтинг@Mail.ru
"Эдмонтон" проиграл "Баффало" в матче НХЛ, несмотря на гол Подколзина
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:01 10.12.2025 (обновлено: 08:06 10.12.2025)
"Эдмонтон" проиграл "Баффало" в матче НХЛ, несмотря на гол Подколзина
"Эдмонтон" проиграл "Баффало" в матче НХЛ, несмотря на гол Подколзина
"Эдмонтон" проиграл "Баффало" в матче НХЛ, несмотря на гол Подколзина
"Баффало Сейбрз" в овертайме обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.12.2025
хоккей
спорт
эдмонтон
василий подколзин
коннор макдэвид
тейдж томпсон
баффало сейбрз
эдмонтон ойлерз
спорт, эдмонтон, василий подколзин, коннор макдэвид, тейдж томпсон, баффало сейбрз, эдмонтон ойлерз, ванкувер кэнакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Эдмонтон, Василий Подколзин, Коннор Макдэвид, Тейдж Томпсон, Баффало Сейбрз, Эдмонтон Ойлерз, Ванкувер Кэнакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Эдмонтон" проиграл "Баффало" в матче НХЛ, несмотря на гол Подколзина

"Эдмонтон" в овертайме уступил "Баффало" в матче НХЛ, несмотря на гол Подколзина

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Баффало Сейбрз" в овертайме обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время встречи в Эдмонтоне завершилось со счетом 3:3 (0:1, 0:2, 3:0). В составе "Эдмонтона" отличились Коннор Макдэвид (31-я и 60-я минуты) и российский нападающий Василий Подколзин (42). У гостей дубль оформил Джош Доан (20, 32), также шайбу забросил Тейдж Томпсон (32). Автором победного гола на 33-й секунде овертайма стал форвард "Баффало" Алекс Так.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Кучеров вышел на пятое место по количеству очков среди россиян в НХЛ
07:46
На счету 24-летнего Подколзина стало 13 очков (6 голов + 7 передач) в 30 играх текущего сезона.
"Баффало", набрав 28 очков, занимает последнее, восьмое место в таблице Атлантического дивизиона. Финалист двух последних розыгрышей Кубка Стэнли "Эдмонтон" с 32 баллами идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Баффало" сыграет с "Ванкувер Кэнакс" на льду соперника 12 декабря. Тогда же "Эдмонтон" примет "Детройт Ред Уингз".
Результаты других матчей:
"Филадельфия Флайерз" - "Сан-Хосе Шаркс" - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0);
"Питтсбург Пингвинз" - "Анахайм Дакс" - 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1);
"Виннипег Джетс" - "Даллас Старз" - 3:4 (0:1, 2:2, 1:1).
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина
00:28
 
ХоккейСпортЭдмонтонВасилий ПодколзинКоннор МакдэвидТейдж ТомпсонБаффало СейбрзЭдмонтон ОйлерзВанкувер КэнаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
