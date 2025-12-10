https://ria.ru/20251210/podkolzin-2061007674.html
"Эдмонтон" проиграл "Баффало" в матче НХЛ, несмотря на гол Подколзина
2025-12-10T08:01:00+03:00
2025-12-10T08:01:00+03:00
2025-12-10T08:06:00+03:00
эдмонтон
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Баффало Сейбрз" в овертайме обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время встречи в Эдмонтоне
завершилось со счетом 3:3 (0:1, 0:2, 3:0). В составе "Эдмонтона" отличились Коннор Макдэвид (31-я и 60-я минуты) и российский нападающий Василий Подколзин (42). У гостей дубль оформил Джош Доан (20, 32), также шайбу забросил Тейдж Томпсон (32). Автором победного гола на 33-й секунде овертайма стал форвард "Баффало" Алекс Так.
На счету 24-летнего Подколзина стало 13 очков (6 голов + 7 передач) в 30 играх текущего сезона.
"Баффало", набрав 28 очков, занимает последнее, восьмое место в таблице Атлантического дивизиона. Финалист двух последних розыгрышей Кубка Стэнли "Эдмонтон" с 32 баллами идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Баффало" сыграет с "Ванкувер Кэнакс
" на льду соперника 12 декабря. Тогда же "Эдмонтон" примет "Детройт Ред Уингз
".
Результаты других матчей:
"Питтсбург Пингвинз" - "Анахайм Дакс" - 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1);
"Виннипег Джетс" - "Даллас Старз" - 3:4 (0:1, 2:2, 1:1).