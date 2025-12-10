Платини подал иск о клевете против трех экс-чиновников ФИФА

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал иск о публичной клевете против трех бывших чиновников Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Le Parisien.

По данным источника, 70-летний Платини в конце ноября подал иск о публичной клевете с требованием возмещения ущерба в парижский суд. Он обвиняет трех бывших членов ФИФА в публичных заявлениях против него. Также упоминается четвертое лицо - член швейцарского судебного учреждения. Заявления, являющиеся предметом жалобы, были сделаны в 2015 и 2016 годах в форме интервью СМИ или пресс-релиза.

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила функционера от футбола на восемь лет. Позднее срок дисквалификации Платини был сокращен до четырех лет.