Платини подал иск о клевете против трех экс-чиновников ФИФА
Платини подал иск о клевете против трех экс-чиновников ФИФА - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Платини подал иск о клевете против трех экс-чиновников ФИФА
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал иск о публичной клевете против трех бывших чиновников Международной федерации... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T22:17:00+03:00
2025-12-10T22:17:00+03:00
2025-12-10T22:33:00+03:00
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал иск о публичной клевете против трех бывших чиновников Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Le Parisien.
По данным источника, 70-летний Платини в конце ноября подал иск о публичной клевете с требованием возмещения ущерба в парижский суд. Он обвиняет трех бывших членов ФИФА в публичных заявлениях против него. Также упоминается четвертое лицо - член швейцарского судебного учреждения. Заявления, являющиеся предметом жалобы, были сделаны в 2015 и 2016 годах в форме интервью СМИ или пресс-релиза.
Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила функционера от футбола на восемь лет. Позднее срок дисквалификации Платини был сокращен до четырех лет.
В январе 2023 года суд города Беллинцона оправдал Платини по делу о мошенничестве. Судебный процесс против швейцарца и француза по обвинению в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг завершился в июле 2022 года. В марте 2025 года апелляционный комитет Федерального уголовного суда Швейцарии отклонил апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Платини по делу о махинациях.