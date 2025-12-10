Рейтинг@Mail.ru
15:32 10.12.2025
Суд отпустил из-под стражи олимпийского чемпиона Перлова
Суд отпустил из-под стражи олимпийского чемпиона Перлова
спорт, новосибирская область, новосибирск, россия
Суд отпустил из-под стражи олимпийского чемпиона Перлова

НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве олимпийскому чемпиону 1992 года по спортивной ходьбе, бывшему гендиректору футбольного клуба "Новосибирск" Андрею Перлову с заключения под стражу на домашний арест, сообщил его адвокат Геннадий Шишебаров.
"Сегодня суд удовлетворил наше с Перловым А.Б. ходатайство об изменении ему меры пресечения: Андрей Борисович освобожден из-под стражи и в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, то есть до 13 марта 2026 года", - написал адвокат в своем Telegram-канале.
Перлов находился под стражей с марта 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве (статья 159 УК РФ), связанном с хищением средств субсидии, полученной футбольным клубом "Новосибирск" в рамках программы по развитию культуры и спорта в Новосибирской области. Вину олимпийский чемпион не признал.
Перлов - заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1992 года по спортивной ходьбе на 50 километров. Работал в департаменте физкультуры и спорта Новосибирской области, был исполнительным директором федерации футбола Новосибирской области. С 2020 по 2022 год - гендиректор футбольного клуба "Новосибирск".
Роман Репилов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Минспорт Красноярского края проведет проверку по делу о саночника
24 ноября, 15:42
 
