Стала известна дата следующего исполкома РФС
Стала известна дата следующего исполкома РФС
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что заседание исполнительного комитета организации пройдет 26 декабря. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T10:36:00+03:00
2025-12-10T10:36:00+03:00
2025-12-10T10:37:00+03:00
Исполком Российского футбольного союза состоится 26 декабря