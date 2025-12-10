Рейтинг@Mail.ru
Стала известна дата следующего исполкома РФС - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:36 10.12.2025 (обновлено: 10:37 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/mitrofanov-2061033352.html
Стала известна дата следующего исполкома РФС
Стала известна дата следующего исполкома РФС - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Стала известна дата следующего исполкома РФС
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что заседание исполнительного комитета организации пройдет 26 декабря. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T10:36:00+03:00
2025-12-10T10:37:00+03:00
футбол
спорт
российский футбольный союз (рфс)
максим митрофанов
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564277230_9:0:3361:1886_1920x0_80_0_0_1aadb7182121be80be981ff62f43ce06.jpg
/20251208/rasizm-2060519468.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564277230_29:0:2568:1904_1920x0_80_0_0_6e8d8061114de6bb97a30246615dfb11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, российский футбольный союз (рфс), максим митрофанов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Российский футбольный союз (РФС), Максим Митрофанов, Российская премьер-лига (РПЛ)
Стала известна дата следующего исполкома РФС

Исполком Российского футбольного союза состоится 26 декабря

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип РФС
Логотип РФС - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что заседание исполнительного комитета организации пройдет 26 декабря.
18-й тур Российской премьер-лиги был последним в 2025 году. Игры 19-го тура чемпионата страны пройдут в начале марта 2026 года.
"Исполком РФС состоится 26 декабря", - сказал Митрофанов журналистам.
Родриго Вильягра (справа) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
РФС рассмотрит инцидент с обвинениями игрока ЦСКА в расизме
8 декабря, 11:25
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)Максим МитрофановРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала